Calcio 3ª Categoria – La Voltese sbanca Cerlongo e vola in finale play off

Mantova La Voltese doveva vincere a Cerlongo la semifinale dei play off per passare il turno e lo ha fatto, grazie alla rete nel primo tempo del subentrato Lo Re, a pochi secondi dal suo ingresso. Grande rammarico per lo Juniors, al quale sarebbe bastato il pareggio. I collinari affronteranno in finale l’Atletico Castiglione, ancora in trasferta e ancora con l’obbligo di vittoria. Non partiranno certo favoriti, ma al “Lusetti”, nella gara di regular season, si erano imposti 3-1…

Il match inizia con una grande intensità da parte di entrambe le squadre, con diversi falli fischiati in mezzo al campo. Quest’aggressività non permette grandi azioni offensive, né da una parte né dall’altra, nei primi 10 minuti. Al 16’, la prima occasione del match è di Conigliaro, il quale riesce a impensierire l’estremo difensore ospite con una gran botta dal limite dell’area, deviata in angolo. Con il passare dei minuti, lo Juniors Cerlogno inizia a palleggiare meglio e ad affacciarsi più frequentemente nella metà campo avversaria. Al 40’ arriva l’episodio chiave: Centonze esce per infortunio ed entra Lo Re, che circa venti secondi dopo il suo ingresso in campo approfitta di una situazione confusa in area locale e con un tiro strozzato batte Grimaldi. Si va quindi al riposo con la Voltese in vantaggio.

Il secondo tempo inizia con la squadra collinare più in palla e ben attenta a non concedere spazi ai padroni di casa. Il match è molto spezzato e discontinuo, a causa dei numerosi interventi del direttore di gara. Al 70’ arriva la migliore occasione per i ragazzi di mister Dalzini: assist illuminante di Berti dal limite, che trova solo davanti al portiere Franzini, ma quest’ultimo si fa ipnotizzare da Savi. I padroni di casa premono per raggiungere il pareggio e al 79’ sfiorano il gol con il tiro dal limite di Gentilin che finisce fuori di pochissimo alla destra dell’estremo difensore. Nel finale, il Cerlongo prova con tutte le forze a schiacciare la Voltese, senza riuscire a rendersi davvero insidioso. I ragazzi di mister Bontempo possono così continuare a sognare la promozione e domenica prossima, come detto, se la vedranno in finale con l’Atletico Castiglione.