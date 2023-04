Calcio 3a Categoria – Bassi: “Don Bosco senza obiettivi, ma onoreremo il campionato”

Marcaria Nonostante i play off siano già sfumati, il tecnico della Don Bosco Giancarlo Bassi esorta la sua squadra a non mollare, in queste ultime gare della stagione regolare di Terza, a cominciare dalla sfida casalinga di domenica col Pegognaga capolista. La DonBo, reduce dal pari per 3-3 con la River, non ha più nulla da chiedere al torneo, ma l’esperto mister esige impegno. «Onoriamo il torneo, dopo l’imprevista sconfitta di Guidizzolo i ragazzi hanno reagito col pareggio con la River, gara che avremmo potuto pure vincere. Ultimamente abbiamo perso tanti big per infortunio: ora si è stirato anche Aveta. Saremo contati, sarà dura ripetere la bella prestazione dell’andata, ma ci proveremo contro un avversario di caratura».