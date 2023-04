Villa Di Bagno domenica ospita l’evento Wedding a Primavera

Mantova Micro led e farfalle luminose, a ornare il bosco: così Villa Di Bagno rende ancora più magica l’atmosfera della dimora ottocentesca. che domenica ospiterà Wedding a Primavera, l’appuntamento ormai immancabile per chi voglia organizzare un evento curando anche minimi dettagli. Grazie alla presenza di 55 espositori selezionati, professionisti sicuri di partecipare a una manifestazione seguita e di qualità. Che è nel tempo diventata una festa, per volere preciso degli organizzatori, durante la quale poter scoprire tutte le novità e le tendenze in fatto di matrimoni o speciali occasioni da celebrare in modo unico. E personalizzato. Questo offre Wedding a Primavera, che si terrà domenica a Porto Mantovano. A rendere ancora più accattivante a magica l’atmosfera della dimora nobiliare e dello splendido giardino che la circonda saranno allestimenti inediti e particolari, come quello, già citato, delle farfalle luminose o i micro led, che accenderanno il bosco della tenuta. Poi gioielli, viaggi, catering, fiori, tocchi d’arte, dog sitter, dj e auto d’epoca, abiti e calzature sartoriali per la sposa e lo sposo E, ancora, degustazioni, musica dal vivo, open bar – con spazio anche alla novità delle birre artigianali – animazione per i più piccoli: tutti i particolari per realizzare una festa declinata in base ai desideri di ciascuno. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Porto Mantovano, apre dalle 10 e offre ulteriori proposte: per l’intera giornata nelle suite al primo piano della villa sarà allestita l’area beauty, dove sarà possibile trovare consulenza per i trucco, per l’acconciatura della sposa e per lo stile dello sposo, su prenotazione. Villa Di Bagno, della prima metà del 1800, riporta indietro nel tempo, attraverso scorci romantici e il bellissimo parco: la dimora è disposta su tre piani, consentendo così diverse tipologie di ricevimento e garantendo la sicurezza in caso di maltempo, grazie ad adeguati spazi al coperto per i vari momenti dell’incontro. Nel giardino si trovano un delizioso laghetto che lambisce il prato, un tempietto in omaggio all’antichità classica, una torre gotica a memoria del Medioevo ed elementi più propriamente naturali, quali la grotta e la montagnola. La splendida serra può ospitare trattenimenti. L’appuntamento con Wedding a Primavera è per domenica dalle 10 alle 20, con entrata gratuita su prenotazione al numero 3534229080. L’ingresso è da via Bachelet. Per informazioni www.viladibagno.com.