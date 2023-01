Calcio Serie C – Mantova, il ds Battisti tenta l’affondo per Bocalon

MANTOVA Svolta improvvisa del Mantova sul fronte mercato. Il ds biancorosso Alessandro Battisti starebbe stringendo i tempi per assicurare quanto prima a Nicola Corrent un attaccante. Usiamo il condizionale perchè le variabili sono tante, a maggior ragione in questa prima fase di trattative. In viale Te avrebbero virato su Riccardo Bocalon, centravanti veneziano classe 1989 di comprovata esperienza, attualmente al Trento. Bocalon, che gradirebbe la destinazione mantovana, vanta oltre 150 presenze e 27 gol in Serie B, oltre 260 e un centianio di reti in C. Non entusiasmante la sua prima parte di stagione nel Trento: 17 presenze e 2 gol (uno proprio al Mantova, al Martelli) all’attivo. Sulle sue tracce c’era anche il Novara, che però ha allentato la morsa consentendo all’Acm di provare l’affondo.

Restano comunque in piedi le alternative già nominate nei giorni scorsi: da Simone Simeri (’93) del Monopoli, in prestito dal Bari; a Marco Tumminello (’98) del Crotone; fino a Facundo Lescano (’96) del Pescara. A proposito di quest’ultimo, scontento per il poco spazio che sta trovando in Abruzzo, il ds dei pescaresi Daniele Delli Carri ha dichiarato: «Nessuno gli ha mai assicurato un posto da titolare. Il suo futuro dipende solo da lui».