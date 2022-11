Tennis tavolo femminile – Nicole Arlia sul podio a Dusseldorf

DUSSELDORF (Ger) Si è tinto di azzurro ieri il WTT Feeder Düsseldorf III. Debora Vivarelli e Nicole Arlia (Brunetti Castel Goffredo) in doppio hanno ottenuto una fantastica qualificazione alle semifinali. Nei quarti hanno eliminato per 3-2 (13-11, 11-8, 7-11, 7-11, 11-8) le tedesche Wan Yuan e Chantal Mantz e hanno poi ceduto per 3-1 (4-11, 10-12, 11-8, 1-11) alle coreane Choi Hyojoo e Lee Zion, conquistando un terzo posto ricco di significati. Negli ottavi avevano battuto per 3-1 (11-8, 11-4, 6-11, 11-6) le hongkonghesi Karen Lee Hoi Man e Ng Wing Lam. Vivarelli (n. 161 del ranking internazionale) ha concluso una bellissima settimana anche in singolare. Ha infatti superato gli ottavi, battendo per 4-0 (11-8, 11-9, 11-7, 11-6) la coreana Lee Zion (n. 64). Nei quarti ha ceduto per 4-0 (5-11, 7-11, 2-11, 1-11) alla giapponese Miyu Nagasaki (n. 43), argento a squadre ai recenti Mondiali di Chengdu. In singolare, invece, Nicole Arlia (n. 135) era stata battuta nei trentaduesimi per 4-1, in una partita caratterizzata da tutti i set molto equilibrati (8-11, 10-12, 9-11, 11-9, 8-11), dall’argentina Camila Arguelles (n. 160).

Il 1° Torneo Nazionale Giovanile della stagione si è aperto al Pala Tennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, con una giornata dedicata ai singolari Under 21. In campo femminile Erika Stanglini (Regaldi Novara) nei quarti ha ribaltato il pronostico, con il 3-1 (12-10, 7-11, 11-7, 11-7) sulla n. 3 Aurora Cicuttini (Castel Goffredo).