Pallavolo serie A1 f – Si dividono le strade della Vbc e del tecnico Pistola

Casalmaggiore Si chiude il rapporto tra il tecnico Andrea Pistola e la Vbc Casalmaggiore per motivi extra pallavolistici, che hanno costretto il coach di Montemarciano alla scelta di lasciare la società rosa. Spiace non poter proseguire un percorso che ha dato tante soddisfazioni quest’anno, con il raggiungimento dei play off e la conquista di un posto in Europa. «Un saluto affettuoso – afferma il tecnico – a tutta la famiglia della Vbc, dirigenti, collaboratori e tifosi. Spero possa essere un arrivederci. Nello sport può sempre succedere di tutto…». Sul fronte mercato, dovrebbe arrivare Musso in uscita da Busto. (sm)