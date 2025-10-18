Calcio 3a Categoria – Bomber Destefani all’ultimo ballo con il Casalromano: “Emozione unica, voglio lasciare con una vittoria”

Casalromano Ultima passerella per Alessandro Destefani. Domani, dopo 40 presenze e 18 gol, l’attaccante classe ‘90 giocherà la sua ultima partita con il Casalromano prima di dedicarsi all’esperienza amatoriale con la maglia del Barchi. I gialloblù di mister Brentonico ospiteranno l’Atletico Manfro. «Ho tanti pensieri per la testa – afferma il bomber – tra vecchie partite, salvezze e vittorie conquistate. Abbandonare la realtà dilettantistica mi spaventa un po’, ma continuerò comunque a giocare a livello amatoriale. Mi dispiace molto dover abbandonare amici e compagni, sono molto emozionato. Per quanto riguarda la partita, so che ci sarà aria di festa ma vogliamo vincere. Darò tutto per lasciare il segno e far sì che la squadra ottenga i tre punti».

Otto punti in cinque giornate per il Casalromano, l’ultimo nel pareggio a reti bianche con il Torreicio. «È stata una gara combattuta, contro una squadra forte – racconta Deste – abbiamo avuto poche occasioni e Bellomi ci ha salvati parando un rigore. La nostra squadra è molto forte, in estate sono arrivati innesti di qualità provenienti da categorie superiori. Unire tante teste in poco tempo non è mai semplice, però sono convito che faranno strada. Un consiglio che posso dare è di tenere duro, non mollare e dare il massimo in allenamento. Nel prossimo futuro potranno togliersi delle grandi soddisfazioni».

Prima di tornare al Casalromano in Terza e dopo aver giocato in Serie D con la Castellana, Destefani ha vissuto diverse esperienze tra Prima e Seconda. «Mi hanno formato a livello umano, sia fisicamente che mentalmente. Sono dovuto diventare uomo presto perché ogni errore era fatale. Di ricordi ne ho tanti: dal primo gol con i grandi e con la Castellana, che ricordo tutt’ora quando chiudo gli occhi, alle salvezze con Leoncelli e Acquafredda, fino alla vittoria del campionato sempre con l’Acquafredda. Nessuno puntava su di noi. Del Casalromano, invece, mi porto dentro l’anno in Promozione e gli assist al “Genio” Magnini che in quella stagione segnò il record di gol. L’ambiente è bellissimo e per me rimarrà sempre una famiglia. Ci lascio un pezzo di cuore. Purtroppo, però, cause di forza maggiore mi impediscono di continuare a questi livelli». «Non so se tornerò mai a Casalromano in altre vesti – conclude Destefani – ma non voglio uscire dal mondo del calcio».