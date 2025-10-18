Calcio Serie B: MANTOVA-SUDTIROL 1-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Il campionato riparte dopo la sosta nazionali e ritrova il Mantova obbligato a battere il Sudtirol per risalire la classifica. I biancorossi di Davide Possanzini sono penultimi in classifica con soli 4 punti, mentre gli altoatesini di Fabrizio Castori (oggi in tribuna causa squalifica) finora hanno ottenuto 9 punti. Un’assenza per parte in difesa: l’infortunato Mantovani nell’Acm e lo squalificato Kofler nel Sudtirol. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-SUDTIROL 1-1

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Paoletti (59′ Mancuso), Artioli, Trimboli; Bragantini, Bonfanti, Ruocco. A disp.: Andrenacci, Mensah, Wieser, Fiori, Galuppini, Falletti, Fedel, Marras, Majer, Pittino, Maggioni.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Mancini (46′ Masiello), Bordon, F. Davi; Molina, Coulibaly, Tronchin, Mallamo (46′ Zedadka), S. Davi; Merkaj, Pecorino. A disp.: Adamonis, Theiner, Martini, Italeng, Sabatini, Casiraghi, Tait, Brik, Odogwu, El Kaouakibi. All.: Bocchini.

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino (assistenti: Votta di Moliterno e El Filali di Alessandria; addetto al Var: Baroni di Firenze).

RETI: 40′ Pecorino, 55′ Ruocco.

NOTE: Ammoniti: F. Davi, Bordon. Calci d’angolo: 3-2. Spettatori: 7.194 (132 ospiti) con incasso totale di 78.991,32 euro. Recupero: 2′.

Secondo tempo

59′ Primo cambio per Possanzini: dentro Mancuso al posto di un omaggiato Paoletti, accasciatosi a terra per crampi.

58′ Mantova sulle ali dell’entusiasmo dopo il gol segnato. Bonfanti ci prova dalla distanza, ma il tiro è debole e centrale.

56′ Tutta la squadra si è riunita intorno a Possanzini. Un abbraccio significativo.

55′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!! La pareggia Ruocco. L’attaccante, servito da Bragantini, buca Poluzzi in diagonale.

53′ Errore di disimpegno per Castellini che calibra male il retropassaggio e regala un calcio d’angolo al Südtirol. Sugli sviluppi la difesa biancorossa sventa la minaccia.

50′ Trimboli si divora il vantaggio a tu per tu con Poluzzi. Il centrocampista, servito da Bonfanti, calcia in bocca all’estremo difensore vanificando così il possibile pareggio.

46′ Inizia la ripresa. Mantova che attaccherà da sinistra a destra, il Südtirol sotto la Te.

Primo tempo

47′ Svantaggio immeritato per il Mantova. Pesano le troppe occasioni sprecate.

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Saranno 2′ i minuti di recupero.

44′ Dopo il check del Var, che conferma il fuorigioco, si torna a giocare.

42′ La gara si accende. Mantova alla ricerca del pari: cross di Radaelli per Bonfanti che centra l’ennesimo palo. Palla che rimane in area, Bani arriva a rimorchio e segna. Ma l’azione è nata in fuorigioco (di Ruocco).

40′ La sblocca il Südtirol con Pecorino. L’attaccante riceve il cross di Simone Davi che svetta su Bani e di testa buca Festa sul primo palo.

35′ Mantova ancora in avanti con Ruocco che serve Trimboli al centro dell’area, ma il diagonale del 21 biancorosso è troppo debole e centrale. Para Poluzzi.

32′ Doppia occasione per il Mantova. Ruocco cambia gioco e serve Radaelli che tutto solo parte in contropiede, serve Trimboli che rientra e calcia: traversa. La palla finisce sui piedi di Bragantini che calcia sull’esterno della rete.

28′ I ritmi si abbassano e il Mantova fatica a creare reali occasioni pericolose.

20′ Artioli commette fallo a limite area. In battuta va Mallamo che apparecchia per la capocciata di Coulibaly, palla sopra la traversa. Brividi per il Mantova.

18′ Palo clamoroso di Bragantini!!!!!!. Paoletti anticipa un avversario, serve Bonfanti che parte in contropiede. Palla a Bragantini che si accentra e calcia di sinistro sul palo. Palla che finisce sui piedi di Ruocco il quale calibra male la conclusione e spreca una buona occasione.

13′ Primi minuti propositivi per il Mantova. Südtirol più guardingo.

9′ Mantova che esce in contropiede, ma Federico Davi ferma fallosamente un biancorosso. Per Di Marco è giallo.

5′ Sugli sviluppi da corner la difesa ospite spazza via senza fronzoli.

4′ Risponde il Mantova con due occasioni in un minuto: prima con il cross di Ruocco allontanato dalla difesa. Poi con la botta dal limite di Paoletti indirizzata nel sette, vola Poluzzi che prolunga in angolo.

2′ Südtirol in avanti con la conclusione fuori misura di Tronchin.

1′ Mantova che attaccherà da destra a sinistra. Südtirol da sinistra a destra.

1′ Si parte. Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Mantova in divisa bianca con banda centrale rossa. Südtirol total black.

Sugli spalti i tifosi biancorossi sono in fermento. All’incirca 8mila le presenze sugli spalti di cui un centinaio ospite.

Le formazioni fanno il loro ingresso in campo.

Mantova e Südtirol fanno rientro negli spogliatoi per preparare gli ultimi dettagli.

Mentre le squadre si riscaldano gli spalti del Martelli iniziano piano piano a riempirsi.

In tribuna presente anche l’ex arbitro mantovano e ora osservatore Gervasoni.

Possanzini lascia in tribuna a sorpresa Caprini, oltre a Mullen e Botti.

Mantova e Südtirol fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento.

Mentre si attende l’ingresso in campo delle squadre diamo un’occhiata alle formazioni. Possanzini deve rinunciare a Mantovani, infortunatosi al polpaccio in allenamento. Al suo posto giocherà Castellini che farà coppia con Cella. In mediana il tecnico ripropone il trio Paoletti-Artioli-Trimboli mentre in attacco spazio a Galuppini, Bonfanti e Ruocco. Sull’altra sponda il vice di Castori, seduto in tribuna per squalifica, Bocchini si affida alla coppia Merkj-Pecorino in attacco.

Buongiorno dalla stadio Martelli. Giornata soleggiata, temperatura dell’aria di 20 gradi e terreno in buone condizioni.