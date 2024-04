Calcio 3a Categoria Modena – Sermide campione: basta un pari col Concordia per volare in 2ª

Mantova Missione compiuta per il Sermide, che strappa il punticino che serviva e si laurea campione della Terza Categoria B di Modena. Una stagione dopo l’amara retrocessione dalla Prima Crl, dunque, la società di patron Gianni Massarenti si ritrova in Seconda, ma nel Crer. Non è stata certo una gara facile per i biancazzurri di mister Varani, che hanno pagato un po’ la tensione e non si sono dimostrati implacabili come al solito. Ma un punticino poteva bastare, per gli obiettivi di entrambe le squadre in campo, e quello è arrivato. I padroni di casa gestiscono bene la partita, e passano in vantaggio al 37’: bella azione di Kamal, che con una discesa imperiosa sulla destra, mette un gran pallone a centroarea: N.Mantovani non può fallire l’1-0, infilando l’estremo del Concordia Casadei sotto le gambe. Dopo il vantaggio il Sermide accelera per rimpinguare il bottino, ma non trova lo spiraglio giusto. Tutto va bene sino a pochi minuti dal termine, quando i modenesi impattano su un’indecisione difensiva: Angiolini segna di testa, sulla ribattuta del portiere. Dopo l’1-1 prevale la paura, e il risultato non cambierà più: bravo Sermide che al triplice fischio fa partire la festa. «Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un campionato stupendo, ottenendo il premio che si meritavano: siamo stati la squadra più forte di questo girone – commenta il presidente Gianni Massarenti -. Torniamo in Seconda, una categoria più consona al nostro potenziale. Speriamo di poter partecipare al girone ferrarese. E’ stata una bella esperienza, abbiamo provato un campionato diverso e tosto». «La vittoria è tutta di questi splendidi ragazzi e del mister, sono felicissimo» conclude il patron.