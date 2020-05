Conad: 2,4 Milioni di euro donati agli ospedali con la campagna “Unisciti a Noi” di cui 426.300 euro agli ospedali dell’Emilia e al Poma

BOLOGNA Unisciti a Noi, in poco meno di un mese, ha permesso di raccogliere 853.500 euro grazie alla straordinaria generosità di oltre 245.000 clienti. Questa cifra si va a sommare all’importo di 1,5 milioni di euro stanziato fin da subito dalla cooperativa, dai soci e dai collaboratori Conad. La somma complessiva raggiunta è di 2,4 milioni di euro che sarà interamente devoluta a 42 ospedali e strutture sanitarie delle sette regioni in cui opera Conad Nord Ovest: 726.300 andranno in Toscana, 418.600 Piemonte e Valle D’Aosta, 247.300 in Liguria, 426.300 in Emilia, 252.400 nel Lazio e 299.000 in Sardegna. A questi si aggiungerà la somma raccolta nei punti di vendita della provincia di Mantova.

Per Conad la solidarietà verso la comunità ha da sempre un posto di riguardo e i clienti si sono “uniti” all’iniziativa di raccolta fondi con donazioni volontarie dimostrando generosità e sensibilità. Un impegno condiviso e concreto per sostenere le attività degli ospedali del proprio territorio.

In Emilia la cifra raccolta è pari a 426.300 euro ed è destinata a sostenere l’attività di 7 ospedali di riferimento:Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Ospedale Bellaria e l’Ospedale Maggiore di Bologna, Ospedale di Carpi e Mirandola, Ospedale Sant’Anna di Cona di Ferrara, Ospedale Policlinico di Modena e Ospedale Civile di Baggiovara. A questi si aggiungerà la somma raccolta nei punti di vendita di Mantova che andranno all’Ospedale Carlo Poma.