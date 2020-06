Calciomercato dilettanti – Botto Castellana, preso Piras. Mortara allo Sporting. Gove, idea Gazzi

MANTOVA I botti di giornata li hanno messi a segno la Castellana e lo Sporting Club. I goffredesi portano a casa una delle punte più forti del panorama di Promozione, ufficializzando l’accordo con Nicola Piras, classe 1991, ex Governolese e Castel d’Ario. Piras ha battuto la concorrenza di Venturi e Farimbella. Dopo i portieri Gollini e Lancini, ufficializzati nei giorni scorsi, dunque, arriva una punta di categoria superiore.

I goitesi rispondono andando a mettere sotto contratto Matteo Mortara, difensore classe 1999 ex Lecco in D e nell’ultima stagione al San Lazzaro. Il giocatore, un pallino di mister Alessandro Novellini, era inseguito anche da Governolese e Suzzara: specialmente le zebre avevano fatto un’offerta importante per lui. Andrà a rinforzare il reparto difensivo dello Sporting Club.

La Governolese riflette sul portiere: Alessandro Gazzi sarebbe una delle piste che stanno seguendo i Pirati. Potrebbe andare a ricomporre la coppia di estremi difensori che ha fatto le fortune della Dak con Luca Loschi. In alternativa i Pirati potrebbero “promuovere” il 2001 Coffani. Per quanto riguarda la difesa, sfumato Mortara, resta sempre viva la pista Luca Magliano, ex Cerea e Oppeano. Un profilo sicuramente di alto livello. Tutto in stand by a Castiglione, dove il manager Gianluca Manini attende sempre buone notizie per quanto riguarda Ghirardi e Mambrin: si allontanano le prospettive Vincenzi (richiestissimo in Emilia) e Pernigotti, che ha anche una richiesta dal Villafranca.

Sta definendo le ultime conferme l’Asola, con il direttore sportivo Pierluigi Marcolini all’opera: Scalvenzi ha dato la disponibilità a restare, ma bisogna ancora trovare la quadra. Il difensore Muchetti, invece, potrebbe rientrare al Ciliverghe.

Intanto tutto fermo al San Lazzaro, che comincerà ad allestire la squadra dalla prossima settimana. I pezzi pregiati dei biancocelesti sembrano destinati ad andare via, suscitando l’interesse di Governolese e Suzzara, ma non solo. Ancora incerto il futuro di Michele Jacopetti, direttore sportivo in pectore del SanLa che ha avuto un’offerta concreta dal Marmirolo per il settore giovanile. Più sfumata l’idea Governolese. In ogni caso Jacopetti si incontrerà oggi con la dirigenza biancoceleste per ascoltare la controproposta della società nella quale è cresciuto come tecnico.