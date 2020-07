Indiano denunciato per uso di patente di guida falsa e porto di oggetti atti ad offendere

MANTOVA I Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario nel corso dei servizi di prevenzione hanno proceduto al controllo di due cittadini indiani che si aggiravano a bassa velocità nel paese a bordo di un’autovettura. I due, alla vista dei militari, si immettevano sul corso principale a velocità sostenuta. Prontamente raggiunti, il conducente si mostrava alquanto agitato e mostrava una patente di guida rilasciata dalle autorità indiane che, dagli accertamenti effettuati, risultava falsa. Vista la situazione, i Carabinieri decidevano di procedere a perquisizione, in seguito alla quale nel portaoggetti dell’autovettura veniva rinvenuto un coltello da cucina della lunghezza di 23 cm, con lama ben affilata ed appuntita, il cui porto non veniva giustificato. L’uomo di 28 anni è stato, quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso e porto ingiustificato di arma bianca.