Calcio Primavera 3 – Gagliardo Mantova: col Carpi un punto meritato (0-0)

VILLIMPENTA Comincia con un ottimo 0-0 il cammino del Mantova nel nuovo campionato Primavera 3 (ex Berretti). I biancorossi, anche quest’anno allenati da Matias Cuffa, hanno tenuto testa al Carpi sfiorando pure il gol in un paio di occasioni e resistendo alle offensive degli emiliani. Che pure, più di una volta, sono andati vicini al vantaggio ed hanno colpito pure un palo. Il pareggio, comunque, rispecchia quel che s’è visto in campo. Va ricordato che quest’anno il Mantova ha scelto di impiegare in Primavera ragazzi di età inferiore rispetto agli avversari. Questo, se da un lato consente ai giovani biancorossi di mettersi subito alla prova in contesti impegnativi, dall’altro comporta inevitabili difficoltà.

Ma il primo esame è stato superato, per la gioia di Matias Cuffa: «Risultato giusto, frutto di una gara molto equilibrata – commenta il tecnico argentino – . Sono contento per il primo punto guadagnato, soprattutto perché ho visto i miei ragazzi lottare su ogni pallone, non mollano mai. Siamo un gruppo nuovo, in crescita e che deve lavorare molto perché chiamato a difendere, in ogni partita, colori importanti, di un grande club».

Sabato prossimo il Mantova cercherà altre soddisfazioni sul campo del Piacenza.