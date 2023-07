Fantastica Nicole Arlia: doppia medaglia agli Europei Under 19

Gliwice (Pol) La mantovana Nicole Arlia, giovane stella della Brunetti Castel Goffredo, ha portato in dote due medaglie nel paniere dell’Italia ai Campionati Europei Giovanili in corso a Gliwice, in Polonia. La prima è un bronzo, ottenuto nel doppio misto juniores con il romeno Andrei Istrate. Il metallo della seconda lo scopriremo oggi al termine del torneo di doppio femminile U19 in cui Nicole, in tandem con la romena Ioana Singeorzan, si è qualificata per la semifinale garantendosi così un posto sul podio.

Nel misto, Arlia e Istrate hanno battuto nei 16esimi per 3-0 (11-3, 11-6, 11-7) i greci Manalopoulos e Papadimitriou e negli ottavi, ancora per 3-0 (11-6, 11-9, 11-8), l’ungherese Szantosi e la portoghese Pinto. Altro successo per 3-0 (11-6, 11-3, 11-9) nei quarti contro l’inglese Green e la gallese Hursey, mentre in semifinale è arrivato lo stop per 0-3 (8-11, 6-11, 7-11) con i romeni Movileanu e Zaharia, teste di serie numero 2. Il primo set è stato molto equilibrato, la coppia italo-romena è stata avanti per 6-4 e dall’8-7 ha perso gli ultimi quattro punti. Nel secondo i romeni hanno preso il largo (8-2), sono stati rimontati (8-6) e sono andati fino in fondo. Nella terza frazione, Arlia e Istrate sono partiti bene (3-0), ma hanno poi subìto il recupero e il sorpasso (3-4). Dal 4-6 sono tornati in parità (6-6), hanno dovuto fronteggiare quattro match-point (6-10) e al secondo hanno lasciato strada agli avversari. Per Nicole e Andrei si tratta della seconda volta insieme al terzo posto, dopo quello ottenuto allo Youth Contender di Helsingborg, in Svezia.

Il binomio Italia-Romania si è rivelato vincente anche nel doppio femminile U19. Arlia e Singeorzan, numero 2 del seeding, hanno ottenuto l’accesso alla semifinale battendo negli ottavi per 3-0 (11-3, 11-7, 11-5) le polacche Sztwiertnia e Wrobel; e poi nei quarti per 3-1 (11-5, 11-6, 7-11, 11-7) la belga Massart e la francese Pujol. La coppia italo-romena ha aperto il primo set nel modo migliore (5-2) e il prosieguo non ha riservato alcuna insidia. Anche il secondo, dal 4-4 in poi, ha confermato la tendenza. Nel terzo parziale, invece, è aumentato l’equilibrio e sul 7-7 Massart e Pujol sono rientrate in partita. La quarta frazione si è sviluppata sullo stesso trend (6-6) e questa volta lo spunto finale ha premiato Arlia e Singeorzan, che stamane (ore 10.40) saranno opposte in semifinale alle polacche Wielgos e Brzyska.

Si è fermato invece agli ottavi il cammino di Nicole nel singolare juniores. Nei 32esimi ha battuto 4-1 (12-10, 8-11, 11-2, 11-3, 11-7) la slovena Moltara e nei 16esimi ha prevalso per 4-0 (11-6, 11-8, 11-5, 11-9) sull’ucraina Pentiuk. Negli ottavi è arrivata però la sconfitta per 1-4 (8-11, 12-14, 4-11, 11-6, 5-11) dalla tedesca Mia Griesel. Nel primo set, la mantovana è risalita da 2-5 a 5-6 e a 8-8, ma gli ultimi tre scambi le hanno voltato le spalle. Nel secondo parziale, lottato punto a punto, ha salvato due set-point (9-10 e 11-12), in mezzo non ne ha concretizzato uno (11-10) e il terzo è stato fatale. La terza frazione è stata a senso unico a favore di Griesel, che nella quarta ha proseguito il suo percorso (4-1). Arlia ha rialzato la testa da 2-5 a 6-5 e dal 6-6 ha chiuso i conti. La speranza di riaprire le sorti della gara è, però, durata poco, perché nel quinto set la tedesca dal 3-3 si è staccata (6-3) e non si è più fatta raggiungere.