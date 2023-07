Incidente a San Michele in Bosco. La vittima è Reina Buttarelli, 49enne di Commessaggio

8MANTOVA Si chiamava Reina Buttarelli e abitava a Commessaggio il 49enne che ha perso la vita nell’incidente avvenuto ieri sera a San Michele in Bosco. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, attualmente al vaglio della Polizia Stradale di Mantova, si sarebbe trattato di uno scontro fronto-laterale. La Yamaha TBM 850 su cui viaggiava il 49enne, proveniente dalla Sp 10 si è schiantata contro la Honda Jazz condotta da E.P., 20enne di Marcaria che stava svoltando sulla propria sinistra verso San Michele in Bosco. L’impatto è stato violentissimo, la moto è rimasta incastrata nella carrozzeria dell’auto, dopodiché i due mezzi hanno preso fuoco.

La 20enne, poi ricoverata al Poma in stato di shock, è uscita in tempo dall’abitacolo, mentre per Reina Buttarelli non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Buttarelli, che non era sposato, era originario di Rivarolo del Re, abitava a Commessaggio e lavorava al Consorzio Casalasco del Pomodoro. I genitori lo aspettavano ieri sera alla festa in paese a Rivarolo del Re ed è toccato al sindaco dare loro la tragica notizia. Oltre ai genitori il 49enne lascia un fratello e una sorella.