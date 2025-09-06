Calcio 3a Categoria – Mister Negrini: “Il mio Ostiglia sarà pronto per le partite che contano”

Ostiglia In casa Ostiglia l’eliminazione dalla Coppa Mantova è stata archiviata senza drammi. Il pesante 4-0 incassato in casa contro il Segnate ha sancito l’uscita dei biancocelesti dalla manifestazione provinciale, ma il tecnico Emanuele Negrini preferisce guardare avanti. Domani, infatti, scatterà la Coppa Lombardia di Terza Categoria, con l’Ostiglia atteso dalla trasferta a Rodigo sul campo de La Cantera, primo vero banco di prova della stagione. «E’ ancora calcio d’agosto – ha commentato Negrini -. La gara di mercoledì ha sostituito un’amichevole, ci è servita per fare esperimenti e conoscerci meglio. Abbiamo comunque costruito almeno una decina di occasioni ma senza concretizzare, mentre i nostri avversari hanno saputo capitalizzare al massimo e hanno meritato il successo».

Il tecnico ribadisce che la pesante sconfitta non cambia affatto i piani stagionali: «I nostri obiettivi restano invariati, in Coppa Lombardia come in campionato puntiamo a fare più punti possibili. Se incontreremo avversari più forti e dovessimo perdere, accetteremo il verdetto, ma l’idea è quella di vincere il maggior numero di partite e arrivare più in alto possibile». Il gruppo, sottolinea Negrini, non è in ritardo nella preparazione: «Stiamo seguendo il programma con determinazione. Abbiamo avuto qualche assenza, come quella di Matar Jallow, ma la squadra è compatta e già contro La Cantera ci faremo trovare pronta». Messaggio chiaro, dunque: l’Ostiglia non vuole farsi condizionare dal k.o. in Coppa Mantova e guarda con fiducia alle prossime sfide. La trasferta di domani dirà subito qualcosa in più sulle ambizioni dei biancocelesti, chiamati a confermare sul campo la voglia di riscatto.