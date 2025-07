Lavoro nero: chiusa un’azienda agricola. Titolare denunciata e multata per 37mila euro dai carabinieri

GOITO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Goito, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, nel contesto di un’attività che rientra nei servizi concordati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dottor Roberto Bolognesi, hanno effettuato un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera clandestina e del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti di un’azienda agricola di Goito.

Nel corso dell’ispezione i Carabinieri identificavano il titolare dell’azienda agricola, una cittadina indiana di 30 anni, che veniva deferita all’Autorità Giudiziaria a seguito delle numerose violazioni riscontrate:

– Non aver nominato il responsabile del servizio di protezione e prevenzione;

– Non aver nominato il medico competente;

– Non aver redatto il documento valutazione rischi;

– Non aver informato e formato i lavoratori dipendenti sull’attività svolta e sui rischi connessi;

– Non aver valutato il rischio calore;

– Aver occupato 7 lavoratori in nero.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Mantova hanno immediatamente sospeso l’attività commerciale per le gravi violazioni in materia di sicurezza e per l’impiego di 7 lavoratori in nero, comminando anche sanzioni amministrative pari a 37.800 euro.