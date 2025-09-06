Tamburello serie A – La Coppa Italia ora entra nel vivo. Cavriana-Castellaro, che derby!

Mantova La Coppa Italia entra nel clou. Terza giornata per i gironi di qualificazione alla finalissima della kermesse tricolore, con nel girone A incontri sulla carta agevoli per Solferino e Arcene, impegnate domani rispettivamente in trasferta a Bardolino e Cinaglio. Per entrambe obiettivo bottino pieno per giocarsi poi nello scontro diretto previsto tra una settimana una buona fetta di passaggio alla finale. A riposo il Dossena. Nel girone B, oggi (ore 15) l’anticipo non del tutto agevole per i freschi campioni d’Italia del Castellaro con il derby con la Cavrianese. I locali devono vincere per avere ancora qualche chance di puntare alla finale, che si terrà proprio sullo sferisterio locale domenica 28. Il Ceresara, finito ko una settimana fa con il Sommacampagna, sarà obbligato domani a vincere a Rallo per mantenere vive le speranze qualificazione. A riposo la capolista Sommacampagna.

Serie B maschile – Quarta giornata anche per la serie cadetta. Domani, nel girone A, i favori del pronostico sono per il Valgatara in casa del Cavaion. Dopo il sofferto successo contro il Fumane, l’ago della bilancia pende dalla parte del Noarna nella sfida in casa del Palazzolo. A riposo il Fumane. Nel girone B, dopo il passo falso contro il Fontigo, obbligato ai tre punti il Castelli Calepio in casa del sempre ostico Cereta, capace nel turno precedente di strappare un punto al Segno, che, dal canto suo, parte favorito a Valle San Felice. A riposo la prima Fontigo.

Serie A femminile – Al via la Coppa Italia di serie A femminile con le squadre suddivise in due gironi di qualificazione da quattro squadre ciascuno e incontri di sola andata. Nel girone A si daranno battaglia Segno, confermato campione d’Italia, Faedo, Aldeno e Ubisport Ciserano, nel girone B Guidizzolo, Tigliolese, San Paolo d’Argon e Cavrianese. Le vincenti i due gironi si affronteranno nella finalissima prevista a Cavriana il prossimo 28 settembre. Nel girone A esordio a Ciserano per le campionesse d’Italia e d’Europa del Segno, mentre il Faedo, semifinalista per il titolo, riceverà la visita nel derby dell’Aldeno. Nel girone B turno casalingo per le vice campionesse d’Italia della Tigliolese che attendono il San Paolo d’Argon, mentre il Guidizzolo, secondo in regular season, sarà di scena a Cavriana.

Serie B femminile – Seconda giornata domani per la Coppa Italia della serie cadetta, con nel girone 1 la Cavrianese ad ospitare il Mazzurega, con a riposo la corazzata Alegra Settime. Nel girone 2 a riposo le trentine del Noarna, prime e scontro tra Segno e Capriano del Colle B. Nel girone 3 dopo la vittoria di misura all’esordio contro la Pieese, trasferta per il Cunevo in casa della veronese Monte. Nel girone 4 chiamato a fare bottino pieno il Capriano del Colle A nel match casalingo contro il Guidizzolo, per poi giocarsi nell’ultimo turno con il Cavalcaselle il passaggio alle semifinali.