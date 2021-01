Colazione al bar La Luma. La Polizia trova due clienti nel locale e lo chiude per 5 giorni

MANTOVA/BORGO VIRGILIO Nell’ambito dei servizi di Polizia predisposti quotidianamente dal questore di Mantova Paolo Sartori, finalizzati ad evitare comportamenti contrastanti con le regole sanitarie in materia di Covid-19 nonché a coordinare i controlli da parte delle Forze dell’Ordine in tutto il territorio della Provincia di Mantova sul rispetto delle normative vigenti in materia, nella mattinata odierna gli uomini della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Mantova hanno individuato due persone mentre stavano consumando la colazione all’interno del bar La Luma di Pietole. Gli agenti di Polizia, oltre alla contestazione ed alla conseguente sanzione amministrativa comminata al titolare ed ai due clienti, hanno proceduto, altresì, alla notifica della sospensione dell’attività per 5 giorni, così come previsto dal Dpcm.