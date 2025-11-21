Calcio 3a Categoria – Stasera si gioca Solferino-Casteldariese (20.45)

Mantova Solferino e Casteldariese si affrontano questa sera alle 20.45 nell’anticipo dell’undicesima giornata di andata del girone virgiliano di Terza. I collinari di Fabio Morandini – ancora squalificato e sostituito in panchina da Stefano Fusari – arrivano da due sconfitte consecutive e devono ancora recuperare la gara interna con l’Ostiglia. I bianconeri, avanti di due punti in classifica, sono invece reduci dal successo casalingo sulla Sustinentese che ha permesso di archiviare la pesante battuta d’arresto con la Robur. «Siamo reduci da due sconfitte – spiega Fusari – c’è grande voglia di riprendere il percorso positivo. Alla squadra chiedo il miglior atteggiamento possibile, quello che deve accompagnarci in ogni gara. Da matricola siamo comunque soddisfatti del nostro cammino». Sul fronte Casteldariese, Marzio Storti non nasconde le difficoltà: «A Solferino ci aspetta una gara tosta: i collinari in casa si trasformano. Andremo in campo per fare la nostra partita e cercare un risultato positivo». Out Marostica e Veronesi.