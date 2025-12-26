Calcio a 5 Csi Verona – Rullo Guidizzolo: primato e qualificazione agli ottavi di FA Cup

GUIDIZZOLO L’Asd Guidizzolo è ripartita da dove aveva lasciato. Dopo la scorsa stagione in cui la promozione nella Premier League del Csi di Verona è sfuggita per un soffio, gli amatori del calcio a 5 hanno digerito la delusione e si sono rimboccati di nuovo le maniche, rilanciandosi. Risultato: girone d’andata di Premiership chiuso col primato in classifica (a parimerito col Basarabia) con 22 punti conquistati in 9 partite disputate. I guidizzolesi hanno fallito l’esordio con la Union Best, ma si sono poi trasformati in un rullo compressore, fermato sul pareggio soltanto dal Marmirolo. A suon di gol – 51 totali, una media monstre di quasi 6 gol a partita – Manerba e compagni hanno schiantato gli avversari, incluso il Basarabia con cui condividono al momento la cima della graduatoria in un rocambolesco e pirotecnico 5-4. Al giro di boa, il gruppo allenato da mister Michele Pezzaioli vede quindi il traguardo della promozione diretta non più come un miraggio all’orizzonte, ma come un obiettivo tangibile e alla portata. Non solo. L’Asd ha mostrato tutta la sua fame agonistica anche in coppa. Nei sedicesimi di finale della FA Cup il Guidizzolo ha incontrato la regina della massima serie, il Moldova che guida in solitaria la Premier League. La differenza di categoria non ha però decretato una differenza di valori sul parquet di gioco, visto che l’Asd si è imposta meritatamente per 5-3 grazie alle doppiette di Arcuri e Stringa e al centro di Terzi. I biancazzurri hanno quindi staccato il pass per gli ottavi, eliminando una delle più serie accreditate per la vittoria di Premier e FA Cup, e a gennaio conosceranno i loro prossimi avversari. L’allenatore Pezzaioli si gode la squadra e traccia il primo bilancio della stagione: «Dopo un inizio shock, siamo cresciuti partita dopo partita, sia come gruppo che a livello di gioco, trovando vittorie importanti e convincenti. L’impresa col Moldova in coppa è la ciliegina sulla torta sin qui – dichiara -. Rispetto alla scorsa annata, abbiamo inserito 3 elementi di livello sotto il profilo tecnico. Questi hanno fatto fare il salto di qualità ad un gruppo già forte, portando soprattutto della concorrenza interna per spronare ciascuno a dare il massimo. Non ci nascondiamo: puntiamo ad andare in Premier e da vincitori del campionato, senza play off. In coppa l’obiettivo è andare più avanti possibile. Abbiamo battuto il Moldova, i nostri prossimi avversari ora ci affronteranno sicuramente col coltello tra i denti. Ma non abbiamo paura: vogliamo stupire ancora».