Calcio a 5 – L’U17 del Saviatesta cede al Napoli (2-5) nella semifinale scudetto

FONDI (Lt) La prima sconfitta stagionale arriva nel momento più importante, ma nulla può cancellare il cammino straordinario dell’Under 17 del Saviatesta Mantova, capace di spingersi fino alla semifinale scudetto, traguardo mai raggiunto prima da una squadra virgiliana. Contro il Napoli Calcetto, i giovani biancorossi pagano dazio all’emozione e alla maggiore malizia dei campani, che nel primo tempo prendono il largo portandosi sul 3-0. Il gol di Rampazzo nel finale riaccende le speranze, subito però frenate da una punizione trasformata dagli avversari in avvio di ripresa. Nel finale il Saviatesta prova a spingere con maggiore convinzione e il portiere di movimento, trovando il 2-4 con Bernini e sfiorando più volte la terza rete. Il gol a pochi secondi dalla fine del portiere napoletano fissa il punteggio sul definitivo 5-2. Resta l’orgoglio per una stagione memorabile: oggi alle 12 si torna in campo per la finalina che vale il terzo posto contro il Bissuola, sconfitto 3-1 dalla Roma nell’altra semifinale.