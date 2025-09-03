Calcio a 5 – Saviatesta e San Lazzaro, presentata la sinergia: “Uniamo le forze per crescere nuovi talenti”

Mantova E’ ufficialmente partita la nuova stagione del Saviatesta Mantova, e insieme alla squadra anche il settore giovanile ha acceso i motori grazie alla nuova partnership con il San Lazzaro. Ieri, nel centro piscine della Polisportiva, le due società hanno presentato l’accordo alla presenza del presidente del San Lazzaro, Angelo Valenza, del direttore tecnico del Mantova Calcio a 5, Cristiano Rondelli, e del mister Pino Milella, tutti entusiasti di questa sinergia. «Questa collaborazione ha molteplici obiettivi – ha spiegato Valenza -. Per il Saviatesta significa ampliare la base di ragazzi in cui pescare talenti, per noi è un discorso prettamente tecnico. Lavorare con un allenatore preparato come Milella aiuterà i nostri giovani a migliorare su aspetti fondamentali del futsal, che nel calcio a 11 spesso restano indietro. La partnership riguarda solo il settore giovanile e mi auguro possa dare ottimi frutti per il futuro». Rondelli ha sottolineato l’importanza della sinergia: «Inizia una stagione significativa, quella del ritorno in Serie A. Ma la vera notizia è questo accordo con il San Lazzaro, con cui vogliamo creare un polo di eccellenza per il settore giovanile. Si uniscono due club solidi, due realtà importanti dello sport mantovano, per un connubio che spero si rivelerà vincente. L’obiettivo, ovviamente, è allevare i ragazzi e crescere i campioni del futuro». «Con i tecnici del San Lazzaro c’è stato subito grande feeling – ha aggiunto Milella -. Sono felice di mettere a disposizione la mia esperienza, ho grandi stimoli e motivazioni. Insieme si possono fare cose davvero interessanti». L’accordo conferma la volontà di entrambe le società di investire sui giovani, unendo competenze e passione per creare un percorso di crescita completo e ambizioso.