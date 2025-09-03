Calcio a 5 – Saviatesta, parte l’operazione Serie A. Mister Milella: “Squadra ok, ce la giochiamo”

Mantova Si è alzato il sipario sulla nuova stagione del Saviatesta, pronto a tornare protagonista nel massimo campionato di calcio a 5. La squadra biancorossa ha svolto il primo allenamento nella sua nuova casa, il PalaSguaitzer, agli ordini del confermatissimo coach Pino Milella, che ha subito potuto lavorare con l’intera rosa al completo. Dopo la stagione in A2 Elite, conclusa con una cavalcata entusiasmante che ha permesso il ritorno in Serie A, il Saviatesta riparte da un nucleo solido di atleti confermati: capitan Leleco guiderà il gruppo insieme a Mascherona, Donadoni e ai portieri Casassa e Deidda. A questo zoccolo duro si affiancano le stelle Misael e Wilde, già protagonisti nella scorsa annata e pronti a trascinare la squadra anche nell’élite del futsal. Alle conferme si aggiungono nuovi innesti che mirano a dare ulteriore spessore all’organico: Moratelli, Ceccatto, Caique e Taurisano, oltre al grande ritorno di bomber Cabeça, ufficializzato domenica, pronto a riprendersi la scena con la maglia biancorossa e a incidere con i suoi gol nei momenti chiave.

«Siamo più pronti e più completi rispetto a due anni fa – ha commentato Milella -. Ci aspetta un campionato di altissimo livello, con squadre che hanno budget faraonici e organici di assoluto valore. Noi però siamo pronti e decisi a giocarcela con tutti, pur consapevoli delle difficoltà che ci aspettano. Partiamo un po’ in ritardo rispetto alle altre, ma ho preferito iniziare con la rosa al completo. I cinque nuovi arrivati sono giocatori che ci possono far fare il salto di qualità. Ora non resta che lavorare sodo per farci trovare pronti all’esordio in campionato».

La prima sfida, in trasferta con il Genzano, sulla carta si presenta proibitiva, ma Milella invita alla fiducia: «Ce la giochiamo con tutti – ribadisce il tecnico pugliese -. Poi avremo avversarie più alla portata, a cominciare dal Genova in casa. Sarebbe importante partire bene». L’inizio della preparazione è quindi all’insegna del lavoro intenso e della costruzione del gruppo: ogni seduta servirà a consolidare schemi, intese e condizione fisica, elementi fondamentali per affrontare una stagione che si annuncia complessa e stimolante. L’obiettivo del Saviatesta resta quello di confermarsi protagonista in Serie A, con la squadra pronta a raccogliere l’eredità di chi ha fatto grande il club e a scrivere nuove pagine di futsal mantovano sotto la guida esperta di Milella.