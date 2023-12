Lavoratori in nero per confezionare giocattoli e regali di Natale: imprenditore denunciato

VIADANA Nel corso dei numerosi controlli finalizzati al contrasto al lavoro nero e al relativo sfruttamento di manodopera avviati nel periodo natalizio dai Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova e dai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro coadiuvati dal locale Ispettorato Territoriale del Lavoro è stata individuata, nel Viadanese, una ditta di confezionamento e imballaggio giocattoli che, in virtù dell’aumento della richiesta di manodopera nel periodo natalizio, impiegava in nero ben 11 lavoratori extracomunitari in un luogo di lavoro insalubre, privo di ogni forma di sicurezza, senza averli assunti e senza garanzia di contribuzione e premi assicurativi.

Il titolare della ditta è stato deferito all’Autorità Giudiziaria; l’attività della ditta sospesa e comminata una multa salata.

Un problema, quello dello sfruttamento della manodopera e della sicurezza suoi luoghi di lavoro molto sentito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova che insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e all’ITL contrastano costantemente sul territorio della provincia, incrementando le attività ispettive in occasione delle festività natalizie quando la richiesta di manodopera aumenta e, con essa, il rischio che vengano perpetrate tali condotte illecite.