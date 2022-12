Scuole in controtendenza: casi ancora in calo tra gli alunni

MANTOVA Scuole mantovane in controtendenza riguardo ai casi di Covid nel Mantovano. Infatti dove vengono dati in crescita i contagi, negli istituti della nostra provincia continua a calare il numero generale di casi. È quanto si legge nel report settimanale diffuso da Ats Val Padana. Si registra “rispetto alla scorsa settimana, un ulteriore decremento dei nuovi casi in ambito scolastico sia tra i bambini più piccoli frequentanti i servizi educativi e la scuola dell’infanzia che tra gli alunni afferenti a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia; diminuite risultano essere, rispetto alla scorsa settimana, anche le classi in autosorveglianza. Un ulteriore lieve incremento di nuove infezioni dal virus Sars-CoV-2 si osserva invece tra il personale scolastico” scrive nel suo report Laura Rubagotti, coordinatrice del operatori del Gruppo Scuola dell’Ats e referente Covid-19 di Ats Val Padana per le scuole. Aumenti e diminuzioni di contagi sono comunque molto lievi. Alla data dello scorso 20 novembre gli alunni positivi erano 146, mentre ora (dato aggiornato al 27 novembre) ne risultano 133, con il tasso di positività a 0,3% che resta invariato. Un po’ più marcata la differenza sulle classi in autosorveglianza, passate da 129 a 115 e percentuale scesa da 5,3 a 4,7%. Quasi impalpabile infine l’aumento di casi positivi tra il personale scolastico: i soggetti contagiati dal Covi sono passati infatti dai 49 che risultavano allo scorso 20 novembre ai 54 contati il 27 novembre.