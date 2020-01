Calcio a 5 serie A – Il Kaos cerca la riscossa a Grassano

Mantova Reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima sabato al Neolù contro la corazzata Pesaro, il Kaos Mantova torna in campo questa sera a Grassano (ore 20), in provincia di Matera, per la terza giornata del girone di ritorno. Per i biancorossi è un’altra sfida delicata, ancora più di quella giocata contro i campioni d’Italia nell’ultimo turno. Il match col Signor Prestito Cmb è infatti un vero e proprio scontro diretto e i virgiliani, ora ottavi, non possono perderlo se vogliono restare agganciati al treno playoff. Un solo punto separa le due compagini e il Mantova cerca l’allungo. «Veniamo da un periodo complicato dal punto di vista dei risultati, ma la squadra l’ho vista bene – spiega il tecnico Pino Milella – anche contro il Pesaro. Abbiamo tenuto bene il campo, ma di fronte avevamo una squadra davvero molto forte, che merita di stare lassù e che ha dimostrato la stessa determinazione dall’inizio alla fine». E ora arriva un’altra sfida che può essere decisiva per il prosieguo della stagione. «Affrontiamo questa trasferta con tante assenze e per noi sarà davvero molto dura. Il Grassano si è rilanciato ulteriormente con la vittoria di Genova. Giocheremo in un ambiente molto caldo».

Rientra Dimas, mentre saranno fuori per squalifica Di Guida, Parrel e Salas. «Tre assenze pesanti, ma cercheremo di sopperire con le nostre forze, come abbiamo sempre fatto. Dovremo giocare senza timore, servirà una prestazione importante. Solo così possiamo reagire dopo tre sconfitte».

La squadra è partita ieri per la Basilicata e insieme al gruppo c’è anche l’ultimo arrivato, Wesley Porfirio Machado, per tutti Bocao. La società ha inviato tutti i documenti necessari per il tesseramento e se dovesse arrivare il transfert, il difensore italo-brasiliano sarà del match. «Sono davvero molto contento che sia arrivato Bocao. La società ha fatto un altro sforzo e può essere un’arma importante per cercare di fare bene da qui a fine stagione. Abbiamo ancora due obiettivi: la final eight di Coppa Italia e raggiungere la salvezza. Una volta raggiunta la salvezza – conclude Milella – vedremo se riusciremo ad arrivare nella griglia playoff. Abbiamo ancora molto da giocarci e servirà il contributo di tutti».

18ª GIORNATA (martedì)

Acqua&Sapone-Cybertel Aniene 20.00

Came Dosson-Petrarca Padova 21.00

Feldi Eboli-Meta Catania 16.00

Itals. Pesaro-Real Arzignano 20.00

Lynx Latina-S. Abate Avellino 20.00

Real Rieti-Futsal Genova 20.00

Cmb Grassano-Kaos Mantova 20.00

Lido di Ostia-Colormax Pescara 20.30