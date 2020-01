MANTOVA Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze quello occorso ieri pomeriggio nel capoluogo. Erano le 17 quando, all’incrocio tra viale Asiago e viale Sabotino, una 73enne che transitava in sella alla propria bicicletta, è stata investita da un’auto condotta da un 54enne. Alla base del sinistro forse una mancata precedenza; la ciclista sbalzata a terra è stata trasportata in codice verde al Poma. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Locale.