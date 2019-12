Calcio a 5 Serie A – Il Kaos ricarica le pile. Milella: “A gennaio ciclo terribile”

Mantova Il 2019 del Kaos Mantova si è concluso con una sconfitta, ma resterà negli annali dello sport virgiliano. La squadra biancorossa si è infatti confermata anche a Pescara, al cospetto della blasonatissima Acqua&Sapone, una realtà splendente del futsal italiano. I ragazzi di coach Milella hanno tenuto testa alla seconda forza del campionato e sono usciti dal campo tra gli applausi del pubblico locale, che ha dovuto aspettare fino all’ultimo secondo, e non è un modo di dire, per festeggiare la vittoria dei suoi beniamini. «Sono soddisfatto della prestazione – commenta il tecnico di Giovinazzo che ha portato Mantova nel gotha del calcio a 5 – abbiamo sofferto e giocato con carattere. Non portiamo a casa punti, ma la soddisfazione di aver tenuto testa a una squadra fortissima, che ha grandi giocatori e rotazioni importanti. Per quanto ci riguarda, dobbiamo sempre avere chiaro da dove arriviamo e quali sono i nostri obiettivi. Per noi queste partite sono fondamentali per crescere e ai miei ragazzi devo solo fare i complimenti. Nessuno, soltanto qualche mese fa, avrebbe pensato che saremmo venuti a giocare qui a Pescara e che saremmo rimasti in partita fino alla fine. Abbiamo ricevuto tanti complimenti, che non fanno classifica, ma fanno sempre piacere».

Il Kaos, nonostante la sconfitta di Pescara, ha confermato la sesta posizione al termine del girone d’andata, un risultato che va oltre le più rosee aspettative. «Siamo contenti – dice ancora Milella – ma questo deve essere un punto di partenza per il prosieguo della stagione. Che ripartirà subito a gennaio con un ciclo terribile di patite. Per cui andiamo in palestra a lavorare, che la strada è ancora lunga».

La squadra virgiliana si allenerà tutti i giorni, tranne a capodanno, per preparare al meglio i prossimi impegni. Come diceva Milella, il campionato non si ferma e riserva ai biancorossi un gennaio di fuoco: il 4 prima di ritorno sul campo del Came Dosson, l’11 in casa contro la capolista Pesaro, il 14 a Grassano e il 17 l’anticipo del venerdì col Rieti al Neolù in diretta Tv. Capitan Leleco deve scontare un turno di squalifica, Dimas e Parrel sono diffidati, col Came tornerà però Mateus.