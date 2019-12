Calcio Eccellenza – Pelati: “Castiglione, sei da corsa”

Castiglione Quattro vittorie e due sconfitte è il bottino conquistato dal Castiglione da quando alla guida c’è Ivan Pelati. Gli aloisiani hanno concluso la prima parte del campionato di Eccellenza, dove sono matricola, al quarto posto (con Governolese e Romanese) con 25 punti.

«Sono soddisfatto dei risultati che stiamo ottenendo – dice il mister rossoblù -. Stiamo lavorando bene, bisogna crescere sotto il profilo dell’insieme, com’è normale che sia visto che non conoscevo tutti i giocatori che la società mi ha messo a disposizione, per cui dovevamo conoscerci e, per quel che mi riguarda, conoscere le caratteristiche tecniche di ciascuno. In dicembre sono arrivati giocatori nuovi che hanno dato qualità alla squadra. Una constatazione: in generale, stiamo ottenendo punti in casa, ma in trasferta facciamo fatica. E’ un aspetto, quello della trasferta, che bisognerà analizzare a fondo e, possibilmente, correggere».

«Devo dire – continua il mister del Castiglione – che da subito ho trovato la disponibilità dell’intera squadra e della società. Proprio per questo abbiamo iniziato a lavorare bene, ognuno nel proprio ruolo. Credo di poter dire che il gruppo ha potuto crescere e ottenere buoni risultati anche per questa ragione».

«Mi chiede degli obiettivi? Non è facile rispondere, per una serie di ragioni. Innanzitutto la società non mi ha chiesto di raggiungere obiettivi di sorta che non sia quello del mantenimento della categoria. E’ chiaro che per una squadra che al termine del girone di andata si trova in zona play off, si possa pensare di mantenere la posizione fino alla fine. Bisogna però tener presente alcune cose. La prima, e forse la più importante, è che, anche per esperienza personale, il girone di ritorno è sempre più difficile dell’andata. Infatti, la maggior parte delle squadre, soprattutto quelle di alta classifica, in dicembre si sono rinforzate, alcune anche non poco, mi risulta. La classifica è molto corta, per cui tutto è ancora possibile».

Il Castiglione disputerà stamane un’amichevole a Rivoltella contro il Desenzano (ore 10.30) prima del rompete le righe per le festività di fine anno. «Affrontiamo una squadra di Promozione attrezzata – conclude Pelati – per cui ci può impegnare. Sarà importante verificare le condizioni della squadra anche in preparazione del derbissimo con la Governolese in programma alla ripresa del campionato».