Calcio Seconda Categoria – Robur, Paolo Varliero è il nuovo mister

Marmirolo Sarà Paolo Varliero a guidare la Robur Marmirolo nel girone di ritorno. Il presidente Giuseppe Martino ha infatti optato per una soluzione interna per sostituire Roberto Perboni, esonerato al termine della prima parte del campionato. Varliero era il vice di Perboni e tesserato anche come giocatore. La Robur, come è noto, ha chiuso l’andata in ultima posizione, insieme a La Cantera, con 11 punti. «Varliero conosce l’ambiente – spiega Martino – e conosce i giocatori, per cui ho deciso di affidargli la conduzione della squadra. Anche perchè in giro non è che ci fossero tanti allenatori liberi. Il cambio è dovuto alla classifica negativa: siamo ultimi e bisogna fare il possibile per mantenere la categoria. Perboni è un ottimo tecnico, ha lavorato bene, purtroppo sono mancati i risultati; mi auguro che la scossa arrivi alla squadra, affinchè possa risalire la classifica». Alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, domenica 12 gennaio, la Robur sarà impegnata a Sermide nel più classico dei testacoda.