Tonelli: “Alcolisti da marciapiede, azioni tardive”

MANTOVA «Il giro di vite dell’assessore Rebecchi, ammesso che si verifichi, è sicuramente benvenuto. Peccato che arrivi 8 anni dopo le molteplici segnalazioni che le minoranze avevano fatto già nella precedente consigliatura quando Rebecchi era già assessore». A sostenerlo è il consigliere leghista Tommaso Tonelli, che aggiunge: Fino ad oggi gli interventi della Polizia locale, come il presidio fisso in piazza Martiri di Belfiore, sono serviti solamente a spostare il problema in altre zone del centro, come piazza Cavallotti e piazza 80 Fanteria. Forse – conclude Tonelli – sarebbe preferibile un presidio mobile che possa pattugliare le diverse zone problematiche».