Calcio a 5 serie A – Il Kaos riparte da Ostia. Milella: “Serve la vittoria”

MANTOVA Dopo la lunga pausa, torna il massimo campionato italiano di futsal. E oggi pomeriggio, alle 18, il Kaos scende in campo per affrontare l’Ostia Lido. La formazione di mister Pino Milella farà visita alla compagine laziale che si trova nei bassifondi della classifica e cerca disperatamente di risalire. Classifica alla mano se la passa meglio il Mantova, che però arriva da cinque sconfitte consecutivi e ora deve recuperare il terreno perduto nelle sfide contro Acqua&Sapone, Came Dosson, Pesaro, Grassano e Rieti. Quella odierna dovrebbe essere una gara alla portata dei virgiliani, che si spera abbiano beneficiato di questa lunga pausa per ricaricare le pile in vista del prosieguo di stagione. Nell’ambiente biancorosso c’è grande voglia di tornare a vincere per rosicchiare punti a chi sta davanti e ritornare nella griglia dei playoff.

«La vittoria manca da troppo tempo – ha commentato il tecnico biancorosso Milella – dobbiamo tornare al successo già a partire da questa gara, che tuttavia sarà difficilissima. Affronteremo una squadra che lotta per la salvezza, ci sarà un ambiente caldo e noi dobbiamo essere più forti di queste insidie». All’andata il Mantova non andò oltre il 2-2 e Milella chiede ai suoi una gara di spessore. «Questa è una partita difficile da decifrare. L’Ostia ha cambiato diversi giocatori e mi aspetto da loro una gara tutta d’attacco. Noi dovremo essere bravi a sfruttare le nostra qualità. Mi aspetto un match vibrante dal punto di vista agonistico».

I tre punti ai biancorossi servono come il pane, anche per risollevare un po’ il morale dopo gli ultimi risultati negativi. «In questa pausa abbiamo lavorato molto bene – racconta Milella -. Siamo riusciti a recuperare Bocao dall’infortunio alla caviglia, ma dovremo fare a meno di Kytola che è tornato dagli impegni con la Nazionale con un problema al linguine».

Dopo la trasferta laziale, il Kaos tornerà a giocare in casa già martedì sera contro il Feldi Eboli e venerdì sarà poi a Catania: tre partite in meno di una settimana per rilanciare la corsa ai playoff.

Tommaso Bellini