La tradizione in musica del nord Europa ad Asola

ASOLA In occasione della rassegna “dall’Oriente all’Iran attraversando i Balcani e arrivando a Nord”, curata dagli Amici di Palazzo Te, si terrà ad Asola domenica 9 febbraio 2020 alle ore 16.00, presso la Sala dei Dieci del Palazzo Municipale, “La tradizione in musica del nord Europa, tra patriottismo musicale e libertà poetica”. A condurre la rassegna musicale i musicisti Paolo Ghidoni al violino e Lucio Carpani al pianoforte. Un viaggio tra paesi e tradizioni intrapreso da qualche anno dall’Associazione Amici di Palazzo Te- Delegazione dell’Asolano in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e il Museo Civico “G. Bellini” di Asola. “Nord Europa tra miti e realtà. Viaggio ad alte latitudini” è la rassegna proposta quest’anno che abbraccia mille sfaccettature emozionali della musica e della natura. Una conoscenza di luoghi e personaggi che avverrà appunto attraverso la musica dal Nord Europa tra patriottismo musicale e libertà poetica. Seguiranno altri appuntamenti tra cui domenica il 23 febbraio con il titolo “Il Nord sa guardare in 3D. L’Universo, l’Uomo e la Natura, l’Atomo. Da Tycho Brahe a Linneo a Niels Bohr.” con astronomi, naturalisti e fisici provenienti da quei paesi e illustrati da Paolo Ruggerini. Il 1 marzo Silvia Migliavacca, guida ambientale e escursionistica Aigae, condurrà la tematica in “Islanda. Viaggio nella terra del fuoco e del ghiaccio” tra escursioni a piedi e trekking osservando l’isola e i suoi processi primordiali di formazione. Il 15 marzo il Prof. Gianluca Ligi antropologo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con “Storie di vento: la Lapponia” descriverà la regione e il popolo Saami tra miti e narrazioni. Il 21 marzo l’attrice Irene Gandolfi in “Un viaggio fra i desideri” trasporterà bambini e adulti tra i personaggi di una fiaba svedese. La rassegna tornerà dopo la pausa estiva il 27 settembre con l’architetto Lorenzo Gresleri “La bellezza del Nord. Esempi di Arte e architettura nel nord Europa” un percorso nelle regole della spazialità con al centro l’opera di Alvar Aalto. L’11 ottobre una ricercatrice asolana Irene Perini presenterà “Välkommen till Sverige” raccontando la sua esperienza tra Asola e Stoccolma, via Göteborg e Gällivare e uno studio di una popolazione del nord della Svezia che non sente dolore. Ingresso gratuito informazioni presso Museo Civico “G. Bellini” 0376 733075 museo@comune.asola.mn.it

Rosalba Le Favi