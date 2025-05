Ultimo appuntamento con “Risotti e Lambruschi”

MANTOVA – Ultimo imperdibile fine settimana per assaporare le prelibatezze dell’enogastronomia mantovana, al PalaUnical di Mantova (ex Palabam), con la mostra mercato “Risotti e Lambruschi”. Dal 9 all’11 maggio gli organizzatori hanno pensato a tre serate speciali per gli amanti della buona musica e del divertimento con “Risotti e tutta birra”. Venerdì 9 e sabato 10 (a cena) e domenica 11 maggio (a pranzo e cena), i mastri risottai si cimenteranno in primi piatti a base di birra e non solo. Il menù offrirà risotti alla birra con squacquerone e cipolla croccante, birra con salsiccia e taleggio, zucchine con salsiccia e robiola, taleggio e chiodini, ortiche e pancetta affumicata, radicchio e monte veronese, all’isolana, pilota, saltarei, pescegatto, psina, pilota e funghi e birra a fiumi per tutti. Non mancano i secondi piatti come il Grana Padano del Consorzio Latterie Virgilio, la mostarda delle Tamerici e il mantovano Tirabega e i dolci tipici mantovani. Le ultime tre serate faranno anche ballare e divertire i partecipanti. Il programma infatti prevede per il 9 maggio una serata in musica con dj Daniele Baldelli, il 10 maggio l’esibizione del dj Yano Music Machine e l’11 maggio scuola di danza e animazione con Fiaschino. Gli stand saranno aperti, come sempre, a cena dalle 19 alle 22.30 e a pranzo dalle 12 alle 15. “Risotti a tutta birra”, offrirà una ragione in più per venire a visitare la città di Mantova. Proprio per questo lo slogan scelto è “Ecco un motivo in più per venire a visitare la nostra bella Mantova”.

Gli avventori avranno inoltre la possibilità di partecipare all’ultimo show cooking curato dallo chef Andrea Carlin in cui verranno spiegate agli avventori ricette della cucina mantovana.

Risotti e Lambruschi non sarebbe stata possibile senza il grande impegno dei mastri risottai del territorio tra cui A.C.S. Castelbelforte, Arci Te Brunetti, Compagnia del riso, Polisportiva La Stella di San Giorgio, Risosteria e Trattoria Vecchio Borgo. Mentre le riserie collaboratrici sono Casarotti, Cornacchia, La Pila, Toaiar Renzo e Schiavi. Sul sito www.festadeirisotti.it è ancora possibile scaricare un buono sconto da potere utilizzare su un risotto. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti.