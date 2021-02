Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta sfida l’Eboli: scontro diretto per i playoff in diretta su RaiSport (ore 17.30)

MANTOVA «Voglio la partita della vita». Mister Jeffe non ha peli sulla lingua, così si è fatto conoscere appena arrivato a Mantova. Dopo due successi consecutivi, il Saviatesta si appresta a giocare oggi al NeoLu lo scontro diretto contro la Feldi Eboli (inizio ore 17.30, diretta su RaiSport). Un match che mette in palio punti pesanti in ottica playoff. I virgiliani hanno raggiunto i campani all’ottavo posto in classifica, a quota 24, grazie alla vittoria nel recupero di mercoledì con il Real San Giuseppe. E oggi hanno la possibilità di mettere la freccia. «Un risultato insperato fino a qualche settimana fa – commenta Jeffe – la squadra ha lavorato davvero bene. E’ sicuramente un momento positivo per noi, dopo due vittorie importanti che hanno risollevato il morale a tutto l’ambiente. Non ci vogliamo fermare».

Settimana intensa per entrambe le formazioni. Eboli ha perso martedì ad Avellino, del Saviatesta abbiamo detto. Serve la vittoria anche per vendicare lo 0-3 dell’andata. Pochi giorni per preparare il match, ma Jeffe è riuscito a tenere alta la tensione all’interno dello spogliatoio. «Abbiamo fatto un buon lavoro. Quando ci sono partite così importanti, è fondamentale la cura dei particolari. Ai ragazzi ho fatto vedere quali sono le caratteristiche degli avversari e ora non ci resta che giocarla questa partita».

Il Mantova può puntare sulla forza dei nuovi arrivati. «Sia Leo che De Bail si stanno integrando molto bene. Era un po’ che non giocavano, ma stanno acquisendo sempre più confidenza con i nuovi compagni». E pure Suton sembra un giocatore rinato, forse la fascia da capitano al braccio lo ha responsabilizzato. «Sta facendo bene – dice Jeffe – abbiamo parlato a lungo e ha capito cosa voglio da lui durante la partita». Per il Mantova arriva un calendario che sembra davvero abbordabile per sognare i playoff, ma Jeffe tira il freno a mano. «Calma, qui non ci sono partite semplici. Ci siamo posti degli obiettivi, tocca a noi scendere in campo e dimostrare che siamo forti».

Rientra Micheletto dalla squalifica, mentre resta in forse Hrkac per un infortunio alla coscia. Novità sul fronte Danicic. L’ex capitano biancorosso è pronto a lasciare Mantova e oggi si dovrebbe decidere il suo futuro. La Came si è ritirata dalla corsa a due con l’Eboli, che resta in lizza. Ieri si è fatto avanti anche l’Italservice e chissà che possa esserci uno scambio con qualche giocatore della corazzata pesarese.