Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta si illude, ma vince l’Acqua&Sapone: 3-4

MANTOVA Che beffa per il Saviatesta Mantova, tiene testa alla regina del campionato Acqua&Sapone, mettendola sotto nel primo tempo, ma viene beffata nel secondo. I ragazzi di Jeffe, che hanno schierato anche i due nuovi arrivi De Bail e Baroni (in attesa di Leo, che sbarcherà oggi a Mantova), hanno condotto il match per tutta la prima frazione, chiusa 2-1, ma hanno dovuto capitolare al cospetto di un Mammarella stratosferico, che ha evitato guai alla capolista. I biancorossi possono inoltre recriminare per un rigore negato (il direttore di gara Beneduce nella circostanza ha addirittura ammonito Suton, che passa in diffida) e per un paio di grandi occasioni sbagliate, sulle quali nemmeno il super portiere dei pescaresi avrebbe potuto fare granché.

SAVIATESTA MANTOVA-ACQUA&SAPONE UNIGROSS 3-4 (2-1 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Danicic, Suton, Titon, Bueno, B. Gumeniuk, Baroni, Hrkac, Micheletto, De Bail, Ganzetti, Petrov, O. Gumeniuk, Solosi. All. Jeffe

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Murilo, Coco, Rafinha, Lukaian, Patricelli, Marrazzo, Fusari, Gui, Fetic, Dudu, Trentin, Ricordi, Fior. All. Scarpitti

MARCATORI: 4’59” p.t. Petrov (M), 7’06” Fusari (A&S), 10’16” Suton (M), 5’33” s.t. Rafinha (A&S), 7’04” Trentin (A&S), 7’30” Danicic (M), 9’43” Gui (A&S)

AMMONITI: Baroni (M), Suton (M), Ganzetti (M), Hrkac (M), Dudu (A&S)

ARBITRI: Giovanni Beneduce (Nola), Fabrizio Andolfo (Ercolano) CRONO: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo)