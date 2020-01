Calcio a 5 Serie A – Kaos Mantova, Milella benedice la sosta

Mantova Il Kaos Mantova arriva alla sosta del campionato dopo aver incassato la quinta sconfitta consecutiva, con la necessità di ricaricare le batterie, ma anche la consapevolezza di avere le carte in regola per lottare alla pari con tutti. La partita di venerdì sera contro il Real Rieti, trasmessa in diretta dalla Rai, è stata un magnifico spot per il futsal e in casa biancorossa, insieme al rammarico per la sconfitta, c’è anche l’orgoglio di aver tenuto testa ad una delle squadre più forti d’Italia, regalando agli sportivi accorsi al Neolù, e a quelli seduti davanti alla Tv, un grande spettacolo. «Se giochiamo sempre così – dicevano i dirigenti a fine partita – di partite non ne perdiamo più». Anche perchè il ciclo terribile è terminato e alla ripresa del campionato dopo la sosta, l’8 febbraio, arriveranno avversari più abbordabili. «Sapevamo di dover affrontare un ciclo di partite complicate – afferma mister Pino Milella – per la verità speravamo di racimolare qualche punto. Cinque sconfitte di fila sono tante, c’è il rammarico di non aver affrontato queste gare al top della condizione. In tal senso la sosta ci farà bene, perchè possiamo ricaricare le batterie e lavorare per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. Per quanto riguarda la partita col Rieti, la sconfitta brucia perchè si era messa bene visto che loro hanno sbagliato un rigore e due tiri liberi. Purtroppo siamo calati nel finale anche perchè, come dicevo, non eravamo al top: Bocao è arrivato da poco e la sua condizione non è certo ottimale, Parrel e Poletto avevano qualche problema. Eppure ce la siamo giocata fino alla fine. Rimane il rammarico per il risultato, ma anche la consapevolezza che la squadra è competitiva. L’innesto di Bocao per noi è molto importante, è un giocatore con caratteristiche che ci mancavano. Fin quando ha retto fisicamente, la squadra ha giocato alla pari col Rieti. Negli ultimi dieci minuti, purtroppo, abbiamo pagato dazio, eppure l’avevamo raddrizzata. Pazienza, voltiamo pagina. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per rimetterci a posto dal punto di vista fisico. Alla ripresa comincerà un altro campionato e dovremo farci trovare pronti se vogliamo tornare in zona play off, obiettivo che ci siamo dati e che è alla nostra portata».