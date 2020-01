Sorbolo (Pr) Il Mantova porta a casa un punto e qualche rimpianto da Sorbolo. Contro il Lentigione, i biancorossi sono passati in vantaggio con Galazzini dopo 12 minuti, subendo l’1-1 al 24′ sul primo tiro in porta dei reggiani. A inizio ripresa nuovo vantaggio virgiliano con Scotto, ma al minuto 68 arriva inaspettato il definitivo 2-2. Nel finale traversa su tiro di Guccione deviato dal portiere. Prossima partita domenica al Martelli con la Vigor Carpaneto.

La cronaca

Buon pomeriggio dal Camp Nov di Sorbolo, piccolo stadio che quest’anno ospita le gare interne del Lentigione. Il Mantova si appresta ad affrontare i reggiani per la terza giornata di ritorno di un campionato finora dominato. Mister Brando deve fare a meno di tre elementi: gli infortunati Valentini e Finocchio; e lo squalificato Mazzotti. Il Lentigione, quinto in classifica, viene da una sconfitta (2-1 a Forlì) che ha interrotto una striscia di 8 risultati utili consecutivi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

LENTIGIONE-MANTOVA 2-2

Lentigione: Rossi,Palmiero, Maffezzoli, Scalini, Dall’Osso, Berni, Martino (85′ Bouhali), Zagnoni, Ferri (72′ Bernasconi), Sanat (76′ Muro), Barranca (89′ Falanelli). A disp.: Burani, Castelluzzo, Marconi, Kane, Tamagnini. All.: Notari.

Mantova: Athanasiou; Galazzini, Venturini, Dellafiore, Musiani (76′ Fiumicetti); D’Iglio (76′ Aldrovandi), Giorgi (92′ Navas), Lisi; Guccione, Altinier (72′ Minincleri), Scotto. A disp.: Adorni, Carminati, Navas, Serbouti, Cortese, Pavan. All.: Brando.

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli (assistenti: Leoni e Pilleri di Cagliari)

Reti: 12′ Galazzini, 24′ e 68′ Zagnoni, 51′ Scotto

Note: ammoniti: Venturini, Palmiero, Scotto, Lisi, Scalini. Calci d’angolo: 3-6. Recupero: 1′ + 5′

Secondo tempo

95′ Dopo un minuto e mezzo aggiuntivo di recupero l’arbitro fischia la fine.

92′ Esce Giorgi infortunato, entra Navas.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ Tiro di Guccione e deviazione di Rossi sulla traversa! Palla in corner.

86′ Bolide di Scalini dai 25 metri, palla alta di poco.

76′ Fiammata biancorossa con una conclusione di Minincleri da fuori area, palla alta. Intanto escono Musiani e D’Iglio, entrano Aldrovandi e il neoacquisto Fiumicetti.

72′ Primo cambio nel Mantova: Minincleri rileva Altinier.

68′ Improvviso pareggio del Lentigione. Cross di Barranca dalla sinistra, Zagnoni è liberissimo di colpire di testa e infilare Athanasiou.

60′ Ammonito Scotto per simulazione. L’attaccante era in diffida e salterà quindi il match con la Vigor Carpaneto.

54′ Diagonale di Barranca, fuori.

51′ Mantova in vantaggio con Scotto!!!!! Punizione di Guccione, palla dentro per l’inserimento del bomber sardo che fa secco il portiere di casa sul primo palo.

46′ Comincia la ripresa con gli stessi effettivi del primo tempo. Subito un’occasione per i padroni di casa con un diagonale di Sanat fuori.

Primo tempo

45′ + 1′ Il primo tempo finisce qui. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

40′ Succede poco in questa fase finale del primo tempo. Sostanziale equilibrio in campo.

34′ Match vibrante con numerosi capovolgimenti di fronte.

32′ Clamorosa occasione per i biancorossi: tiro di Guccione, Rossi respinge, Scotto si avventa sul pallone ma ancora Rossi riesce a deviare in angolo.

32′ Il Mantova sembra aver risentito del pareggio subìto.

30′ Brividi per un rigore assegnato al Lentigione (fallo di Athanasiou) e poi annullato per fuorigioco.

29′ Punizione di Scalini, Athanasiou alza sopra la traversa. Nel frattempo, per il fallo che ha causato la punizione era stato ammonito Venturini.

27′ Risultato bugiardo per un Mantova fino a questo momento padrone del campo.

24′ Pareggio del Lentigione con Zagnoni che infila Athanasiou riprendendo una spizzata di Ferri su traversone di Martino dalla destra.

22′ Musiani per Lisi, conclusione improvvisa di quest’ultimo respinta dal portiere, sulla palla arriva Guccione ma la sfera viene deviata in corner.

20′ Gran contropiede del Mantova con Scotto che allarga per Lisi, conclusione potente del centrocampista, palla alta di poco.

19′ Ritmi alti e buon Mantova in questa fase iniziale.

17′ Altinier lanciato in profondità prova il diagonale da posizione defilata, palla fuori.

12′ Mantova in vantaggio!!!!!! Punizione dalla destra di Guccione e colpo di testa di Galazzini che fa secco Rossi sull’angolo opposto.

7′ Athanasiou devia in corner un tiro dalla lunga distanza non irresisitibile di Sanat. Nulla di fatto dalla bandierina.

5′ Conclusione rasoterra di Guccione che si perde sul fondo.

Saranno i reggiani a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Lentigione in maglia bianca, Mantova in rosso.