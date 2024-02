Calcio a 5 Serie A – Saviatesta al NeoLù contro il Genzano

Mantova Un punto che non cambia le cose, ma che vale comunque come un’iniezione di fiducia in vista delle prossime partite. Il Saviatesta si tiene stretto il 2-2 in rimonta conquistato contro lo Sporting Sala Consilina. «E’ stata una partita che abbiamo giocato bene – afferma il tecnico virgiliano Pino Milella -. Devo dire che siamo in un buon momento e siamo in crescita. Sia la gara contro la Sandro Abate che quella contro Sala Consilina hanno palesato il fatto che possiamo giocarcela con tutti. E’ vero che siamo ancora distanti dalla zona play out, ma gara dopo gara dobbiamo dimostrare soprattutto a noi stessi che possiamo mettere in difficoltà qualunque avversario». «Sicuramente – prosegue il mister – mercoledì abbiamo commesso degli errori, però apprezzo anche la reazione che i ragazzi hanno avuto. Abbiamo sofferto ma abbiamo anche creato tanto. Purtroppo, e questo è un argomento che avrei preferito evitare, ancora una volta devo constatare che la nostra posizione di classifica non ci ha favorito dal punto di vista arbitrale. Dopo il discutibile rosso a Salas contro la Sandro Abate, anche stavolta abbiamo subìto un’espulsione ingiusta. Mascherona ha toccato il pallone, ma l’arbitro ha deciso diversamente. Peccato, perché ovviamente contro il Genzano saremo privi di un elemento per noi molto importante».

Nella sfida di oggi pomeriggio al NeoLu, appunto contro l’Ecocity Genzano (ore 16), mancherà anche Misael, mentre rientra dalla squalifica Salas. Anche capitan Leleco ci sarà, seppur a mezzo servizio. «Genzano, insieme a Napoli, è sicuramente la squadra più in forma del momento. Entrambe le abbiamo viste all’opera nello scontro diretto di martedì. E’ una squadra forte, che nel mercato invernale si è rinforzata ancora di più. Sarà sicuramente una gara ostica – avverte Milella – ma come ho detto ai miei ragazzi, ogni partita deve rafforzare la nostra fiducia. Giochiamo tutti gli incontri che rimangono cercando di tirare fuori il massimo possibile. Proviamo a mettere in difficoltà i nostri avversari e puntiamo a fare risultato. Ciò di cui abbiamo bisogno è un filotto di vittorie. Mancano ancora 12 partite alla fine e un sacco di punti in palio. Dopo la sfida contro Genzano penso che si deciderà il nostro destino. La trasferta contro Verona e la gara interna contro Cosenza il martedì successivo – conclude il tecnico del Saviatesta – ritengo possano segnare in maniera definitiva, per un verso o per l’altro, la nostra stagione».