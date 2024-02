Rugby serie A Elite – Match da scintille a Rovigo: il Viadana tenta il colpaccio per blindare il primato

Viadana Oggi alle ore 14.30, allo Stadio Battaglini di Rovigo, andrà in scena il match più atteso della tredicesima giornata di Serie A Elite, quello che metterà di fronte le squadre che attualmente occupano la prima e la seconda posizione. Una sfida carica di pathos perché vedrà affrontarsi due società che negli anni hanno dato vita a scontri tra i più sentiti del campionato: il Rugby Viadana 1970 affronterà sullo storico campo dello Stadio Battaglini la Femi-Cz Rovigo. La partita inoltre sarà decisiva per la posizione finale della regular season, perché con una vittoria i gialloneri (attualmente con una partita in più disputata e a + 5 lunghezze sui veneti) potrebbero portarsi a una discreta distanza rispetto ai diretti avversari; al contrario, Rovigo potrebbe raggiungere i gialloneri e tentare il sorpasso nelle prossime giornate. «Sicuramente sarà il match più atteso di questa giornata perché vedrà impegnate le due squadre di vertice – afferma Gilberto Pavan, allenatore del Rugby Viadana 1970 – Arriviamo a questa partita reduci da due vittorie, anche se più sofferte del previsto e andremo ad affrontare i rossoblù su un campo notoriamente difficile, in cui il pubblico di casa può veramente essere il sedicesimo uomo in campo. Nonostante questo, noi scenderemo in campo convinti delle nostre capacità, del nostro gioco e della nostra difesa, sapendo comunque che l’avversario che andremo ad affrontare è simile a noi. Consapevoli, sicuri ed entrambi con due delle migliori difese del campionato. Sarà una partita dura, dove uno dei punti chiave del match saranno le ruck e i punti d’incontro. La squadra è pronta, si è allenata bene in questi giorni ed è al completo. Andiamo là con fiducia e consapevoli dei nostri mezzi». Unico assente del match per i gialloneri, recuperato Juan Franco Morosini dall’infortunio alla spalla, sarà Federico Ruiz, espulso nel corso del match di sabato scorso con i Lyons Piacenza e squalificato per quattro settimane per un placcaggio pericoloso alla testa.