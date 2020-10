Calcio a 5 Serie A – Saviatesta da record: sette convocati in nazionale

MANTOVA Se non è un record, poco ci manca. Sicuramente si tratta di un primato per quanto concerne le squadre mantovane di tutti gli sport: il Mantova Calcio a 5 manda ben 7 giocatori nelle rispettive nazionali di appartenenza. Manca ancora un convocato in quella italiana, ma chissà: il futuro potrebbe regalare sorprese anche per quanto riguarda l’azzurro. L’ultimo chiamato dalla sua Bosnia Erzegovina è il 29enne Mirko Hrkac, che segue gli altri sei già annunciati nell’edizione di ieri, ovvero il finnico Savolainen, il serbo Petrov (che si disputeranno il play off per andare ai mondiali con le rispettive rappresentative il prossimo 6 e 10 novembre), Solosi si unirà alla Romania, mentre la Croazia abbraccerà i propri alfieri Suton, Danicic e Kuraja.

Un’altra testimonianza, insomma, dell’ottimo lavoro che sin qui sta conducendo il tecnico emergente Ante Despotovic (molto buona la partenza dei biancorossi, con due successi e una sconfitta nelle prime tre gare), e soprattutto del direttore generale Cristiano Rondelli tra i primi a credere nella transizione di marca balcanica della nostra squadra cittadina, per raccogliere al meglio la pesante eredità di Pino Milella e aprire un nuovo capitolo. Missione compiuta, per quanto visto sinora. La chiamata dei biancorossi in nazionale è ulteriore testimonianza del credito di cui godono i giocatori virgiliani nel panorama del fusal dei loro rispettivi paesi.