Calcio Eccellenza – Governolese, si dimette Fattori. Bozzini in pole

GOVERNOLO La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri: il tecnico della Governolese Matteo Fattori ha dato le dimissioni da tecnico dei Pirati. Una decisione maturata nell’ultima settimana da parte dell’allenatore veronese: «A parte i risultati, che non sono arrivati nelle prime tre giornate – spiega Fattori -, non ho visto le condizioni per proporre il calcio che avevo in mente e per dare alla squadra la mia professionalità. Non sono mai riuscito a mettere in campo l’undici che avevo in testa, per molteplici problemi che ci sono stati, purtroppo, sin dall’inizio. Dispiace, perché sarebbe servito comunque un po’ di tempo per uscire da questa situazione. Ci ho riflettuto bene, poi mi sono confrontato con la società e di comune accordo abbiamo deciso di separarci. Forse sono arrivato a Governolo nell’annata sbagliata: ringrazio la società per l’opportunità e la disponibilità e auguro ai rossoblù buona fortuna».

Ora i Pirati sono impegnati a trovare un sostituto, sia per la prima squadra, ma anche per la Juniores: l’ultima partita in ordine di tempo aveva visto in panchina il vice allenatore Andrea Corradi. Per la compagine d’Eccellenza in pole ci sarebbe Luca Bozzini: il mister ex Marmirolo, Castiglione e Mantova era già una delle opzioni valutate in estate dopo il divorzio con Ciccio Graziani. Dopo alcuni contatti, si era deciso di virare su Fattori. Stavolta, potrebbe esserci il definitivo matrimonio, e di sicuro il gradimento da parte del tecnico, ci sarebbe già, qualora la Governolese volesse puntare su di lui. Le trattative sarebbero già ben avviate e potrebbe addirittura esserci la presentazione nelle prossime ore, o domani.

Da escludere l’arrivo di altri allenatori mantovani liberi, come Ermes Ghirardi, Cesare Bruschi o Marco Goldoni.