Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, iscrizione ok. Ora il mercato: il sogno è Cabeca

MANTOVA Il Saviatesta Mantova c’è. La Covisod ha dato proprio ieri l’ok all’iscrizione al prossimo campionato di Serie A 2025/26, certificando la regolarità dei conti e l’idoneità della documentazione presentata dal club virgiliano. Un passaggio che non era in dubbio, anche se far quadrare i bilanci costa sempre fatica, e permette ora al direttore generale Cristiano Rondelli di tuffarsi nel mercato con la consapevolezza di dover allestire, a partire già dalle prossime settimane, un organico all’altezza della massima serie. Allo stato attuale la rosa biancorossa va comunque rimpolpata. Serve almeno un quintetto di rinforzi per raggiungere la soglia di 12 giocatori su cui mister Pino Milella potrà fare affidamento nella nuova avventura.

L’allenatore, una vera e propria istituzione in biancorosso, ha proseguito con entusiasmo l’avventura virgiliana, ma attende rinforzi per affrontare il salto di categoria con la giusta ambizione, cioè quella di tentare una salvezza tranquilla. Il budget, è bene dirlo, non sarà faraonico. Rondelli, che più volte ha rinnovato l’appello per nuovi sponsor a sostegno della realtà biancorossa, l’unica nella massima serie nazionale del capoluogo, dovrà muoversi con intelligenza, sfruttando le occasioni e la grande conoscenza del mercato. Ma non mancano le idee, e nemmeno i sogni. Il più suggestivo porta al nome di Cabeca: il pivot brasiliano, che ha già vestito la maglia del Mantova in passato, è in uscita dal Cosenza. I calabresi hanno appena annunciato l’arrivo di Marcelinho, aprendo di fatto alla cessione dell’ex biancorosso. E’ bene ricordare che il Saviatesta non è l’unica società che si è mossa per il giocatore. La concorrenza è forte, ma il Mantova ha già avviato i contatti con l’agente del giocatore, mettendo sul piatto una proposta concreta.

Chissà se il forte centravanti sudamericano vorrà raccogliere la sfida per tornare nell’ambiente virgiliano, dove ha lasciato un ottimo ricordo. Anche lo staff tecnico conosce bene il pivot verdeoro e sarebbe ben felice di accoglierlo nuovamente per affrontare insieme un campionato di Serie A che si prospetta davvero difficile, ma sicuramente molto appassionante.