Auto – La Solferino Rally Pecso di scena a Busto Arsizio, Veronella e Domodossola

Solferino Fine settimana tutto d’un fiato per la Solferino Rally Pecso. Al Formula Driver di Busto Arsizio (Mi) prenderà parte Mattia Zanini con la fida Citroen Saxo VTS per consolidare la leadership di campionato. Sulla pista di autocross di Veronella (Vr) saranno al via Luca Bianchi A112 Proto, Gabriele Salami Fiat Punto 2000, Filippo Savazzi Kart Cross Kamicaze, Alessandro Arnaldini Proto Suzuki e Danilo Arnaldini Fiat X1/9 Proto. Al Rally delle Valli Ossolane (Domodossola) prenderà parte l’equipaggio Zorzi-Croda a bordo della Skoda Fabia R5, mentre il navigatore Fabio Treccani leggerà le note a Marco Caveglia su Peugeot 106 GR.A.