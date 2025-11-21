Calcio a 5 Serie A – Saviatesta per l’impresa: arriva il Napoli al PalaSgu

Mantova Non c’è due senza tre. Dopo aver incontrato due corazzate come Eboli e Catania, stasera il Saviatesta di mister Milella chiude il ciclo di ferro ospitando un’altra squadra che non ha bisogno di presentazioni, quale è il Napoli Futsal. I partenopei sono a caccia dell’affermazione definitiva in serie A grazie ad un organico di star players dal valore assoluto. I virgiliani hanno dimostrato di non avere timori reverenziali verso avversari più blasonati e arrivano carichi all’appuntamento, come racconta il dg Cristiano Rondelli: «Ho visto i ragazzi in gran spolvero durante l’ultimo allenamento. Sono tutti recuperati, anche se Moratelli rientra da un infortunio importante. Nonostante le due sconfitte, la squadra è mentalmente concentrata e l’umore molto alto. C’è ovviamente la preccupazione che un ulteriore ko possa minare certezze che poi servono contro le squadre in cui abbiamo necessità di fare punti, come Pomezia e Treviso. Volendo mostrare quello di cui siamo capaci con Napoli, si corre il rischio di ripercussioni psicologiche e fisiche nei turni successivi. Detto questo, stasera scendiamo in campo per fare risultato». Per Rondelli si preannuncia uno spettacolo sportivo da togliere il fiato: «Parlare di Mantova-Napoli farebbe sognare chiunque. Il palazzetto sarà pieno e la cornice di pubblico quella delle grandi occasioni, grazie all’affetto della città. Proprio per questo sarebbe bellissimo fermare il Napoli e mettere la ciliegina sulla torta ad un match combattuto ed emozionante. Sappiamo che sarà difficilissimo». La ragione è semplice: dall’altra parte arriva una vera e propria parata di stelle del futsal. «La loro distinta fa venire i brividi – commenta il dg – Tra i pali c’è Bellobuono, portiere della Nazionale, si prosegue con Borruto, Bolo e Grasso, che sono sono campioni del mondo argentini, per arrivare a Salas, capitano del Paraguay e con un palmares sensazionale in Italia. Senza contare Guilhermão come pivot e, in panchina, un campione portoghese come Cecílio. Hanno messo insieme una squadra quasi perfetta e il loro allenatore, Angelini, chiede loro di fare la partita e aggredire forte gli avversari. Dovremo essere bravi a tenere botta ed ad approfittare di eventuali errori. Per quanto forti, si sa che il pallone è rotondo e lo sport insegna che in campo può succedere di tutto». Al netto della disparità nelle rose, l’obbiettivo rimane lo stesso: «Io mi aspetto sempre tre punti – ride Rondelli –. Ancora non ho digerito il 3-1 di Catania, per quanto razionalmente sia comprensibile e giustificabile. La quota salvezza è 36 punti, il che significa che ce ne mancano 27: la strada è lunga e bisogna provare a fare risultato con chiunque. Se con certe squadre ce la giochiamo quasi alla pari, con altre dobbiamo comunque crederci e rubacchiare punti qua e là». Il dg tira così le somme: «Il Napoli è una squadra da ammirare, oro colato per gli appassionati di futsal. Ancora una volta, guarderemo l’avversario dal basso verso l’alto, in attesa di partite in cui potremo guardare i rivali dritti negli occhi. C’è rispetto ma vogliamo tentare lo sgambetto ai campani, in nome della nostra tradizione come squadra di calcio a 5 che per 4 anni ha fatto la serie A. Sarebbe davvero importante per l’ambiente e lo spogliatoio, tra i migliori che abbia mai vissuto nella mia lunga carriera sportiva».