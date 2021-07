Bozzolo – Nutrie, unica via la sinergia tra pubblico e privato

BOZZOLO Nutrie: un problema che affligge tutti i Comuni tra non poche difficoltà che mettono a rischio la sicurezza delle strade e non solo (si pensi a quanto avvenuto a Torre de Picenardi sulla tratta ferroviaria).

Un problema su cui si interroga anche il sindaco di Bozozlo Giuseppe Torchio parlando della legge regionale Mazzali, proposta dall’omonimo consigliere mantovana del Pirellone.

Un problema, quello delle nutrie, che deve tenere in considerazione, secondo il sindaco, le competenze: se Comuni e Provincia, nonchè la Regione devono intervenire diventa necessario un aiuto anche dal Governo. Il tutto senza dimenticare l’importanza di formare persone addette alla cattura di questi pericolosi roditori (pericolosi per le colture, per il cedimento degli argini a causa delle gallerie da questi scavati e pericolosi, come si è purtroppo visto, anche per le tratte ferroviarie). Da lì, dunque la necessità di mettere i Comuni in condizione di provvedere e, qualora questi non ne fossero capaci, permettere alla Provincia di intervenire. Necessaria, dunque anche secondo Torchio «una sinergia tra la funzione nazionale-regionale e la compartecipazione dei Consorzi e delle forme organizzate del mondo agricolo». Una sinergia pubblico-privato che viene vista come una possibile soluzione al problema.