Tamponamento a catena a Bondeno, due veicoli vanno fuori strada e si ribaltano: 26enne ricoverata a Cremona

BONDENO (Gonzaga) – Un incidente la cui dinamica è ancora attentamente al vaglio della Polizia Stradale di Mantova quello avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, a Bondeno di Gonzaga: ferita una giovane di 26 anni e un uomo di 48, miracolosamente illesa una terza persona.

Erano da poco passate le 14 quando, lungo strada delle leghe contadine, due veicoli si sono scontrati: non un urto frontale bensì un tamponamento, ancora non si sa se innescato da una brusca frenata dell’auto che precedeva o di un’improvvisa perdita di controllo del mezzo da parte del conducente dell’auto che seguiva. I due mezzi, dopo la collisione, hanno tamponato una terza vettura e sono letteralmente volati fuori strada finendo a ruote all’aria in un campo.

Immediati i soccorsi allertati da altri automobilisti di passaggio: all’arrivo dei sanitari del 118 si è deciso per l’immediato trasferimento in eliambulanza di uno dei conducenti, una giovane di 26 anni, all’ospedale di Cremona; la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Ancor meno gravi le condizioni dell’altro automobilista uscito di strada, un uomo di 48 anni, che è stato trasferito all’ospedale di Mantova, mentre sotto shock ma praticamente illeso, il conducente della terza auto coinvolta nella carambola.