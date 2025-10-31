Calcio a 5 Serie A – Tutti al PalaSgu: il Saviatesta sfida la regina Feldi Eboli

Mantova Digerito lo stop contro il Pirossigeno Cosenza, in casa Saviatesta si prepara il difficile incontro di venerdì sera (20.30) con la capolista Feldi Eboli. Subire una sconfitta non è mai piacevole, ma i piani dei virgiliani non sono cambiati, e nemmeno le sensazioni sul torneo. Lo fa capire bene mister Pino Milella: «Abbiamo iniziato bene questa stagione, ma non dobbiamo dimenticare il tipo di campionato che siamo chiamati a fare. Il Cosenza è una squadra allestita per fare i playoff. È vero che avevano 0 punti prima di affrontarci, ma la classifica non doveva ingannare. Sapevo che era un match estremamente difficile. D’altro canto – prosegue l’allenatore – non sono del tutto deluso. Siamo andati in vantaggio, giocando col piglio giusto, quello visto nelle sfide precendenti. Ci è mancata la cattiveria agonistica per provare a chiudere il match. L’espulsione di Ceccatto nel secondo tempo e gli errori commessi ci hanno fatto sfuggire la parita di mano, anche se a 10 minuti dalla fine ce la stavamo ancora giocando. Il risultato è negativo, ma non la prestazione». La battuta d’arresto non sorprende quindi Milella: «È un torneo estremamente complicato, in cui ogni episodio può indirizzare una partita. Sulla carta poteva sembrare una gara da vincere, ma la realtà è ben diversa: i veri valori vengono fuori sul lungo periodo, la nostra buona partenza non deve alimentare false illusioni. Detto questo – continua il mister – più punti facciamo, più acquisiamo sicurezza e possiamo ambire ad un campionato positivo. Ma ripeto: ricordiamoci che il nostro obiettivo è la salvezza. Per raggiungerla servono l’umiltà e l’attenzione di una squadra che lotta con le unghie e con i denti. Col Cosenza ci sono un po’ mancate, anche se ce la siamo giocata alla pari per larghi tratta di gara». Il Saviatesta ha comunque già un bottino di 9 punti in classifica, che fa ben sperare: «Siamo consci dell’esperienza di 2 anni fa e per questo abbiamo costruito una squadra più esperta e compatta – spiega Milella –. Dovevamo però misurarci con questo campionato molto selettivo, dato che retrocederanno 4 squadre e che ci sono formazioni fuori portata come Genzano, Eboli, Catania e Napoli. Da parte nostra abbiamo dimostrato grande spirito di squadra, vincendo con Genova soffrendo, facendo il colpo a Roma e confermandoci col Sandro Abate. Questo ci ha dato consapevolezza che con le nostre armi possiamo mettere in difficoltà chiunque». Proprio Eboli è la prossima avversaria del Mantova: «Giochiamo contro una squadra a punteggio pieno e che sta andando a mille. Noi avremo fuori Ceccatto per squalifica e Moratelli, out 3-4 settimane per un infortunio muscolare. Nessuna scusa, proveremo a fare risultato – sottolinea Milella –. In ogni caso, dobbiamo trovare conferme del nostro lavoro, anche per una questione psicologica. Ci aspetta un periodo travagliato: Eboli, poi sosta, poi Catania e Napoli. Bisogna comunque cercare di fare punti». L’allenatore esprime comunque soddisfazione: «Sono molto contento, siamo in linea con gli obiettivi e le nostre potenzialità. Vogliamo consolidarci nella categoria e abbiamo provato sulla nostra pelle quanto sia arduo. Serve tutto: determinazione, occhio alle occasioni sul mercato a dicembre, e organizzazione a ogni livello. Le collaborazioni coi settori giovanili daranno i loro frutti».