Calcio Eccellenza – Poggese, esame da grande con la capolista Pavonese

Poggio Rusco Test importante per la Poggese. Dopo il pareggio in casa contro il Darfo Boario, i biancazzurri faranno visita alla Pavonese capolista (in compagnia del Ciliverghe). La trasferta in terra bresciana può dire molto sullo stato di forma e sulle ambizioni della formazione di Goldoni. A infondere fiducia nel gruppo ci pensa il ds Cristian Altinier: «Col Darfo partita con luci e ombre – osserva – Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, specialmente la prima mezzora, costruendo gioco quando si poteva e difendendo bene, senza concedere nulla agli avversari. Peccato non avere fatto il 2-0 prima dell’intervallo. Nel secondo tempo abbiamo faticato, anche dopo il cambio di modulo del mister. Loro ci sono venuti a prendere in area e noi non riuscivamo a fare dei break per spezzare il ritmo. L’inerzia è sempre stata dalla loro parte e il gol, per quanto arrivato al 92’, ne è la naturale conseguenza. Risultato giusto, ci teniamo stretto il punto guadagnato contro una squadra che, al di là di quello che dice ora la classifica, può lottare per le prime 5 posizioni». A metà del girone di andata, la Poggese naviga a centro classifica con 12 punti. Il ds si dichiara soddisfatto e sprona la squadra a fare ancora meglio: «Siamo in linea con quello che ci aspettavamo da neopromossa, anche alla luce del rinnovamento estivo e di parecchie defezioni. La classifica ci rispecchia, anche se deve esserci il desiderio di crescere. Ripartiamo dai primi 45’ col Darfo e lavoriamo perché quell’intensità duri per 60/70 minuti». Altinier entra poi nel dettaglio sul lavoro del gruppo: «L’atteggiamento, la voglia e la fame non sono mai mancate, in allenamento così come in partita. A livello di concentrazione e determinazione non hanno sbagliato un approccio. Resta tanto da migliorare, a partire dall’organizzazione in campo e dallo sviluppo del gioco. In parte arriverà col tempo, e recuperando gli infortunati. Stiamo anche ragionando per inserire altri elementi per dare più soluzioni a Goldoni. Insomma, il lavoro fatto finora è ottimo, ma l’importante è non accontentarsi». Il prossimo avversario dei biancazzurri, come si diceve, sarà la temibile Pavonese, neopromossa come la Poggese e attrezzata per un campionato da vertice: «Trovarli in cima alla classifica non stupisce. È una squadra tosta, molto fisica, ci sarà da lottare – conclude il ds –. Noi non avremo Sternieri, Aldrovandi e Ridolfi e gestire bene le energie, visto che dopo ci sarà il turno infrasettimanale. Sarà importante partire col piede giusto e fare tutto il possibile per ottenere il massimo».